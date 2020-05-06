На БелАЭС привезли ядерное топливо

На площадку строительства Белорусской атомной электростанции прибыл состав с ядерным топливом для первого энергоблока, сообщила пресс-служба Минэнерго.

— На АЭС обеспечена необходимая техническая готовность помещений, оборудования, систем и элементов, а также организационная готовность персонала станции к безопасному обращению со свежим ядерным топливом. До завоза топлива в соответствии с нормативными документами объекты первого энергоблока переданы под охрану внутренних войск в штатном режиме, — говорится в сообшении.

В соответствии с техническим регламентом специалисты Белоруской АЭС совместно с генеральным подрядчиком — АО ИК АСЭ — обеспечат приемку топлива и проведение его входного контроля.

Напомним, в апреле 2020 года БелАЭС получила разрешение Госатомнадзора на ввоз в страну свежего ядерного топлива.

Сроки пуска первого энергоблока не раз сдвигались, сейчас известно только, что это будет в нынешнем году. В апреле завершена горячая обкатка на первом блоке. Ранее планировалось, что первый блок БелАЭС заработает в 2018 году.

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