Нигде в Европе число случаев заражения коронавирусом не растет так быстро, как в России

"Нигде в Европе число случаев заражения коронавирусом не растет так быстро, как в России. Шефу Кремля Владимиру Путину приходится терпеть упреки - мэр Москвы в свою очередь набирает баллы в роли кризисного менеджера", - пишет немецкий журнал Der Spiegel.

"Мэр Москвы Сергей Собянин - один из худших ораторов в российской политике, - считает журналист Кристиан Эш. - Но на прошлой неделе обычно сдержанный Собянин впечатляюще эмоционально выступил по телевидению: незадолго до традиционных майских праздников, когда многие москвичи отправляются на шашлыки на дачу, люди услышали от него умоляющее предостережение".

"Даже спустя пять недель ограничений число заражений коронавирусом не достигло своего максимума, сказал он: "В лучшем случае мы прошли четверть этого пути".

"Число заражений коронавирусом в России действительно растет стремительно: в то время как в странах Европы рост остановился, в России он составляет 7-8% ежедневно. В этот вторник сообщалось о 10 102 новых случаях. Всего лишь за месяц общее число заражений выросло с 5 тыс. до 155 370. Через два дня Россия обгонит Германию", - указывает издание.

"Однако российский телезритель не привык, чтобы плохие новости ему сообщали так открыто, как сделал это Собянин. Он скорее привык видеть, как президент Владимир Путин сверху отдает распоряжения чиновникам и успокаивает зрителей", - отмечает Эш.

"Вопрос в том, кого россияне будут ценить больше после того, как этот кризис закончится - московского мэра и кризисного менеджера Собянина, который рано забил тревогу, или президента, который поздно осознал масштаб кризиса".

"Теперь, когда стало ясно, что вирус не пощадил Россию, а лишь позже настиг ее, возникает много вопросов: что было сделано хорошо, а что плохо в российском антикризисном управлении?".

По прошествии времени положительно можно оценить раннее ограничение авиасообщения с Китаем, приостановку выдачи электронных виз. Впрочем, не так бдительно Россия отнеслась к въезжающим из Европы, пишет издание.

Время, которое удалось выиграть благодаря ранним действиям, использовалось по-разному. Если в Москве уже через месяц открыли новую инфекционную больницу, то регионы реагировали вяло, говорится в статье.

"Во время кризиса сказывается и хроническое недофинансирование российского здравоохранения: по данным ВОЗ, Россия тратит на него гораздо меньше других развитых стран; в 2017 году это были 5,3% ВВП - меньше, чем Белоруссия и Украина, вдвое меньше, чем Германия. Хотя реформа началась давно, она состояла в "оптимизации", то есть в сокращении числа больниц, коек, медицинского персонала".

"Фатальной по прошествии времени кажется хаотичная информационная политика: пока вирус свирепствовал преимущественно за границей, по российскому телевидению он не воспринимался как серьезная опасность", - отмечает автор статьи.

"25 марта Владимир Путин объявил "нерабочую неделю" с полным сохранением заработной платы, которая с тех пор продлевалась несколько раз. (...) Проблема в том, что предприятиям малого и среднего бизнеса не хватает щедрой государственной поддержки. При этом денег у государства достаточно. Во времена высокой цены на нефть Россия наполняла Фонд национального благосостояния, в котором на настоящий момент имеется 165 млрд долларов".

"Официально проведено 4,4 млн тестов на коронавирус - это рекордный показатель по Европе. Почему это принесло так мало пользы - одна из российских загадок. По-видимому, результаты тестов весьма ненадежны: в Москве у половины доставленных в больницу пациентов с однозначными симптомами Covid-19 результат был отрицательным, пожаловался мэр".

"Загадкой остается и оптимистично низкое число зарегистрированных случаев смерти: их 1451, в Германии - в пять раз больше. Впрочем, сообщается об очень малом числе выздоровевших, их около 20 тыс. человек. Недостаточно объяснять это лишь тем, что волна заболеваемости пришла в Россию гораздо позже, чем в Европу. Напрашивается предположение, что число умерших от Covid-19 - намеренно или ненамеренно - замалчивается. Общероссийских критериев регистрации таких умерших, кажется, не существует, в Петербурге статистика ведется не так, как в Москве. Прояснить ситуацию смогут только данные об общей смертности", - говорится в статье.

"Впрочем, ясно одно: если смертность от Covid-19 окажется значительно выше той, о которой сообщалось, россияне узнают об этом не из уст Путина. Объявлять плохие новости - не его дело".

"Хотя он и хочет ассоциироваться с антикризисным управлением во время эпидемии коронавируса, он считает себя ответственным только за хорошие новости. Губернаторы должны вводить запреты - Путину разрешено раздаривать "нерабочие дни". Правительство должно разрабатывать меры поддержки граждан - объявлять о них разрешено президенту".

"Но и это уже является прогрессом в сравнении с мартом. Тогда Путин совсем пренебрегал темой коронавируса - потому что был полностью занят укреплением своей власти в Кремле. (...) Вирус воспрепятствовал проведению всенародного голосования. И Путину приходится беспокоиться о том, что другие выглядят в роли кризисных менеджеров лучше, чем он", - резюмирует Der Spiegel.

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