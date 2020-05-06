"Мэр Москвы Сергей Собянин - один из худших ораторов в российской политике, - считает журналист Кристиан Эш. - Но на прошлой неделе обычно сдержанный Собянин впечатляюще эмоционально выступил по телевидению: незадолго до традиционных майских праздников, когда многие москвичи отправляются на шашлыки на дачу, люди услышали от него умоляющее предостережение".

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"Даже спустя пять недель ограничений число заражений коронавирусом не достигло своего максимума, сказал он: "В лучшем случае мы прошли четверть этого пути".

"Число заражений коронавирусом в России действительно растет стремительно: в то время как в странах Европы рост остановился, в России он составляет 7-8% ежедневно. В этот вторник сообщалось о 10 102 новых случаях. Всего лишь за месяц общее число заражений выросло с 5 тыс. до 155 370. Через два дня Россия обгонит Германию", - указывает издание.

"Однако российский телезритель не привык, чтобы плохие новости ему сообщали так открыто, как сделал это Собянин. Он скорее привык видеть, как президент Владимир Путин сверху отдает распоряжения чиновникам и успокаивает зрителей", - отмечает Эш.

"Вопрос в том, кого россияне будут ценить больше после того, как этот кризис закончится - московского мэра и кризисного менеджера Собянина, который рано забил тревогу, или президента, который поздно осознал масштаб кризиса".

"Теперь, когда стало ясно, что вирус не пощадил Россию, а лишь позже настиг ее, возникает много вопросов: что было сделано хорошо, а что плохо в российском антикризисном управлении?".

По прошествии времени положительно можно оценить раннее ограничение авиасообщения с Китаем, приостановку выдачи электронных виз. Впрочем, не так бдительно Россия отнеслась к въезжающим из Европы, пишет издание.

Время, которое удалось выиграть благодаря ранним действиям, использовалось по-разному. Если в Москве уже через месяц открыли новую инфекционную больницу, то регионы реагировали вяло, говорится в статье.

"Во время кризиса сказывается и хроническое недофинансирование российского здравоохранения: по данным ВОЗ, Россия тратит на него гораздо меньше других развитых стран; в 2017 году это были 5,3% ВВП - меньше, чем Белоруссия и Украина, вдвое меньше, чем Германия. Хотя реформа началась давно, она состояла в "оптимизации", то есть в сокращении числа больниц, коек, медицинского персонала".

"Фатальной по прошествии времени кажется хаотичная информационная политика: пока вирус свирепствовал преимущественно за границей, по российскому телевидению он не воспринимался как серьезная опасность", - отмечает автор статьи.

"25 марта Владимир Путин объявил "нерабочую неделю" с полным сохранением заработной платы, которая с тех пор продлевалась несколько раз. (...) Проблема в том, что предприятиям малого и среднего бизнеса не хватает щедрой государственной поддержки. При этом денег у государства достаточно. Во времена высокой цены на нефть Россия наполняла Фонд национального благосостояния, в котором на настоящий момент имеется 165 млрд долларов".

"Официально проведено 4,4 млн тестов на коронавирус - это рекордный показатель по Европе. Почему это принесло так мало пользы - одна из российских загадок. По-видимому, результаты тестов весьма ненадежны: в Москве у половины доставленных в больницу пациентов с однозначными симптомами Covid-19 результат был отрицательным, пожаловался мэр".

"Загадкой остается и оптимистично низкое число зарегистрированных случаев смерти: их 1451, в Германии - в пять раз больше. Впрочем, сообщается об очень малом числе выздоровевших, их около 20 тыс. человек. Недостаточно объяснять это лишь тем, что волна заболеваемости пришла в Россию гораздо позже, чем в Европу. Напрашивается предположение, что число умерших от Covid-19 - намеренно или ненамеренно - замалчивается. Общероссийских критериев регистрации таких умерших, кажется, не существует, в Петербурге статистика ведется не так, как в Москве. Прояснить ситуацию смогут только данные об общей смертности", - говорится в статье.

"Впрочем, ясно одно: если смертность от Covid-19 окажется значительно выше той, о которой сообщалось, россияне узнают об этом не из уст Путина. Объявлять плохие новости - не его дело".

"Хотя он и хочет ассоциироваться с антикризисным управлением во время эпидемии коронавируса, он считает себя ответственным только за хорошие новости. Губернаторы должны вводить запреты - Путину разрешено раздаривать "нерабочие дни". Правительство должно разрабатывать меры поддержки граждан - объявлять о них разрешено президенту".

"Но и это уже является прогрессом в сравнении с мартом. Тогда Путин совсем пренебрегал темой коронавируса - потому что был полностью занят укреплением своей власти в Кремле. (...) Вирус воспрепятствовал проведению всенародного голосования. И Путину приходится беспокоиться о том, что другие выглядят в роли кризисных менеджеров лучше, чем он", - резюмирует Der Spiegel.

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