В России выявили 10 559 новых случаев коронавируса

В России зарегистрированы еще 10 559 случая заражения коронавирусной инфекцией. Уже четыре дня подряд в стране выявляют больше 10 тысяч случаев. В среду их больше, чем накануне. За последние сутки умерли еще 86 пациентов, число жертв коронавируса превысило полторы тысячи.

За последние сутки в России выявлено 10 559 случаев заражения в 82 регионах, теперь в России 165 929 заболевших Covid-19 во всех 85 регионах, говорится в сообщении оперативного штаба при правительстве.

За сутки зафиксировано 86 летальных случаев. За весь период в России от коронавируса скончались 1537 человек. В Москве умерли еще 50 пациентов с Covid-19, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию, число умерших в столице выросло до 866. Число выздоровевших пациентов в России увеличилось до 21 327 человек, в Москве - до 8458.

Накануне в России были выявлены еще 10 102 случая заражения, умерли еще 95 человек с коронавирусом, сообщал штаб утром во вторник.

40,9% новых случаев выявлены у людей без клинических проявлений болезни, сообщил в среду штаб. Из сообщения следует, что заражения выявили после тестов у людей, контактировавших с заболевшими.

По данным Роспотребнадзора, проведено уже более 4,6 млн лабораторных исследований на наличие коронавируса, за последние сутки - 173,3 тысяч тестов. В Москве число тестирований на Covid-19 достигло миллиона, заявила заммэра Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в городе проводится более 40 тысяч анализов.

В среду президент Владимир Путин проведет онлайн-совещение с правительством. Кремль сообщал, что Путин на этом совещании должны представить предложения по поэтапному снятию ограничений, введенных из-за пандемии.

Путин продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Региональные власти ввели режим самоизоляции. В Москве, Подмосковье и некоторых других регионах действует пропускной режим.

Москвичи стараются соблюдать требования самоизоляции, но многие из них все-так покинули дома в среду утром, следует из статистики "Яндекса". По данным сервиса, "индекс самоизоляции" составил 3,1 (5 - это если бы абсолютно все жители города не выходили на улицу).

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