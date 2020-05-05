Израиль заявил о прорыве в создании вакцины от коронавируса

Ученые выявили антитела, которые активно атакуют коронавирус и могут нейтрализовать его в организме зараженного, сообщает портал bfw.ru.

Израильские ученые выявили антитела, которые активно атакуют COVID-19 и могут нейтрализовать его в организме зараженного. Их планируют использовать для создания вакцины от коронавируса. Об этом сообщил портал i24 со ссылкой на заявление министра обороны Израиля Нафтали Беннетта.

По его словам, сейчас идет регистрация патентов, в дальнейшем стартует коммерческое производство. Временные рамки появления вакцины от коронавируса министр не уточнил.

Данные исследований израильских ученых опубликованы в журнале Nature

Communications.

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