Юлия Тимошенко официально стала долларовым миллионером, получив компенсацию в $5,5 млн за политические гонения

Украинский политик, лидер партии и парламентской фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко стала долларовым миллионером, получив компенсацию убытков за политические гонения. Как следует из декларации Тимошенко, которая появилась на сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, 24 апреля она получила доход в размере более 148 миллионов гривен — это около пяти с половиной миллионов долларов.

Видом дохода указана "компенсация ущерба, причиненного политическими репрессиями 2011-2014 годов". Сумма была получена в США на стадии досудебного урегулирования. Источником средств указана компания Reid, Collins, Tsai LPP, зарегистрированная в штате Техас.

В 2011 году, во времена президентства Виктора Януковича, Юлию Тимошенко признали виновной в превышении служебных полномочий при заключении газовых соглашений с Россией в 2009 году, приговорили к 7 годам лишения свободы и выплате "Нафтогазу" 1,5 миллиарда гривен. Выйти из заключения политик смогла лишь в феврале 2014 года, после событий Евромайдана и бегства Януковича.

Вскоре следователи и судьи по "газовому делу" Тимошенко сами стали фигурантами уголовных дел, связанных с фальсификациями.

Европейский суд по правам человека еще в апреле 2013 года признал "газовое дело" против бывшего премьер-министра Украины политически мотивированным, а арест ее незаконным. Таким образом, Тимошенко получила законное право на компенсацию.

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