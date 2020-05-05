New York Times получила Пулитцеровскую премию за "разоблачение хищничества режима Путина"

Пулитцеровская премия 2020 года за освещение международных событий присуждена газете New York Times за "разоблачение хищничества режима Владимира Путина", говорится сообщении Коллегии Пулитцеровской премии.

В сообщении организации отмечается, что ведущая американская газета получает награду за "набор захватывающих историй, написанных с большим риском и разоблачающих хищничество режима Владимира Путина".

Премии 2020 года удостоились восемь статей и видео - о покушении на украинского чиновника в Ровно, заказанном из Москвы, об отравлении бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, о российских интересах в конфликтах в Ливии и Центральноафриканской Республике и о бомбардировках больниц и других гражданских объектов российской авиацией в Сирии.

Пулитцеровская премия вручается за публикации в газетах, журналах и на сайтах в США в различных жанрах. Параллельно существует вторая коллегия, присуждающая награды в сферах, не связанных журналистикой, - в таких категориях, как "художественная литература", "история США", "биографии, автобиографии и мемуары", "поэзия", "музыка" и "драматургия". Крайний срок для номинаций - 25 января каждого года, поэтому пандемия Covid-19 в публикациях журналистов отразиться не успела.

New York Times, как наиболее авторитетное, престижное и мощное печатное и интернет-СМИ в США, практически каждый год собирает богатый урожай Пулитцеровских премий. В этом году, помимо международной журналистики, ей достались награды за расследовательскую журналистику (о хищнических условиях кредитов нью-йоркским таксистам), а Николь Ханна-Джонс удостоилась приза в номинации "публицистика" за возмутивший многих консерваторов проект "1619" об 400-летии института рабства в Северной Америке.

Публикации New York Times о России получали Пулитцеровскую премию неоднократно на протяжении ее истории (некоторые из них, как отмеченные премией 1932 года корреспонденции Уолтера Дюранти из Москвы, ставившие под сомнение реальность массового голода в ходе коллективизации, впоследствии оказались дискредитированы; в 2003 году коллегия признала, что статьи Дюранти едва ли заслуживали награды, но не нашла в них признаков сознательного обмана).

В 2017 году NYT получила премию за материалы о российском вмешательстве в выборы 2016 года.

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