В Беларуси зарегистрированы 17 489 случаев COVID-19

В Беларуси на 4 мая зарегистрированы 17 489 человек с положительным анализом на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В Беларуси на 4 мая зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 тыс. 369 тестов. Прирост со вчерашнего дня — 784 новых случая. Последние девять дней прирост новых случаев был на уровне 800−900 в сутки.

Выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента (плюс четыре за сутки).

Напомним, заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая, после этого эпидемия пойдет на спад.

Чтобы выработался коллективный иммунитет в Беларуси, должны переболеть порядка 60−70 процентов населения.

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