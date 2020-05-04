В Беларуси на 4 мая зарегистрированы 17 489 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 8,2% от количества проведенных тестов. Всего проведено 211 тыс. 369 тестов. Прирост со вчерашнего дня — 784 новых случая. Последние девять дней прирост новых случаев был на уровне 800−900 в сутки.

Выздоровели и выписаны 3259 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 103 пациента (плюс четыре за сутки).

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Напомним, заведующий отделением Минской областной больницы, эпидемиолог Виктор Сущевич прогнозирует пик заболеваемости коронавирусом на двадцатые числа мая, после этого эпидемия пойдет на спад.

Чтобы выработался коллективный иммунитет в Беларуси, должны переболеть порядка 60−70 процентов населения.

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