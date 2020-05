Спецслужбы США не предупреждали президента страны Дональда Трампао возможной опасности коронавируса SARS-CoV-2 до конца января. Об этом глава Белого дома написал в своем микроблоге Twitter в воскресенье, 3 мая. По его словам, спецслужбы впервые упомянули вирус лишь в конце января и в то время не говорили о нем как об угрозе.

Intelligence has just reported to me that I was correct, and that they did NOT bring up the CoronaVirus subject matter until late into January, just prior to my banning China from the U.S. Also, they only spoke of the Virus in a very non-threatening, or matter of fact, manner...