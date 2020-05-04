Пропавший дрон: над аэропортом "Рига" был закрыт "воздух", ищут армейским самолетом

В Латвии были введены ограничения на использование воздушного пространства из-за неконтролируемого беспилотного летательного аппарата, который пропал накануне. Министр сообщения Талис Линкайтс сообщил, что из-за пропавшего дрона пришлось закрыть воздушное пространство международного аэропорта "Рига".

По инциденту с потерявшим управление дроном начато расследование, а владельцу беспилотника, предприятию UAVFactory, приостановлена лицензия на полеты повышенного риска, сообщил представитель Агентства гражданской авиации (АГС) Айвис Винцевс.

Он подтвердил, что пропавший во время тестового полета и, возможно, все еще неконтролируемо летающий дрон принадлежит компании UAVFactory. "Работающие на предприятии пилоты удаленного управления сдавали соответствующие экзамены", — сообщил Винцевс, добавив, что причины происшествия будут выяснены в ходе расследования.

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3 марта в поисках потерявшего управление дрона по просьбе АГС и ГАО Latvijas Gaisa satiksme участвует армейский самолет "Ан-2".

О закрытии воздушного пространства над аэропортом Линкайтс написал в Twitter.

Руководитель аэропорта "Рига" по коммуникации Лаура Карните подтвердила агентству LETA, что из-за инцидента с дроном самолет авиакомпании SmartLynx, летевший по маршруту Урумчи — Рига, совершил незапланированную посадку в Таллине.

Как известно, из-за пандемии Covid-19 международные пассажирские авиарейсы с середины марта не выполняются, кроме отдельных заранее согласованных рейсов, однако выполняются грузовые перевозки по воздуху.

Как сообщало Агентство гражданской авиации, для гражданских воздушных судов было ограничено использование воздушного пространства Латвии на высоте до 5950 метров.

Людей, которые заметят в небе дрон размерами 5,5 на 3,5 метра, призывают немедленно связаться с координационным центром поиска и спасения в воздухе по телефонам 29 337 238 или 65 703 988.

Агентство гражданской авиации сообщает, что дрон может летать кругами или по прямой. В настоящее время рассматриваются различные сценарии событий, в том числе допускается, что дрон уже приземлился.

По словам представителя Агентства гражданской авиации Айниса Винцевса, сейчас точное местонахождение дрона не известно, но органы управления воздушным пространством соседних стран информированы на тот случай, если аппарат пересечет границу.

По словам Винцевса, это первый такой инцидент в Латвии. В основном люди используют дроны меньшего размера, которые, потеряв управление, не могут улететь далеко. С маленькими дронами бывали случаи, когда, потеряв управление, они, например, врезались в дерево.

Как уже сообщалось, в субботу, 2 мая, во время полета по техническим причинам отключилась система управления дроном. В тот момент он мог находиться на высоте свыше 200 метров.

Агентство гражданской авиации распространило предупреждение о перемещающемся в воздушном пространстве неконтролируемом дроне, последним возможным местонахождением которого были окрестности Бауски и Адажи.

Вес дрона составляет 26 кг, скорость его полета — примерно 70 километров в час. Горючего ему хватит примерно на 90 часов.

‼️ Brīdinājums par nekontrolēti lidojošu dronu

‼️ Ja redzat šādu lidojošu dronu, ziņojiet pa tālruņiem 29337238 vai 65703988

ℹ️ Plašāka informācija: https://t.co/4jqGB0hdDv pic.twitter.com/nhB3HOgV7J — Civilās aviācijas aģentūra (@LV_CAA) May 2, 2020

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