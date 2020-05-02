Белый дом запретил главному инфекционисту США выступать в Конгрессе

Демократы в Конгрессе хотят допросить главного инфекциониста США о реакции Трампа на ситуацию с коронавирусом. Белый дом считает, что показания Фаучи будут в данное время контрпродуктивны.

Белый дом запретил главному инфекционисту и иммунологу США Энтони Фаучи давать показания в Конгрессе по поводу реакции администрации президента Дональда Трампа на ситуацию с коронавирусом. Допустить сейчас выступление в Конгрессе людей, которые разрабатывают меры по борьбе с коронавирусом, будет "контрпродуктивным", Фаучи может быть допрошен "в подходящее время", заявил заместитель пресс-секретаря Белого дома Джадд Дир вечером в пятницу, 1 мая.

Глава комитета по ассигнованиям Палаты представителей Конгресса США Эван Холландер в интервью телекомпании NBC заявил, что конгрессмены намеревалась заслушать показания Фаучи по поводу реакции Трампа на кризис вокруг коронавируса на предстоящей неделе. Палату представителей контролируют члены Демократической партии, которая резко критикует Трампа за упущения в борьбе с коронавирусом. Трамп поначалу пытался преуменьшить угрозу, исходящую от SARS-CoV-2.

Фаучи предостерегает от поспешнного снятия ограничений

Энтони Фаучи - один из главных экспертов рабочей группы Белого дома по коронавирусу. Несколько дней тому назад он предостерег отдельные штаты от поспешной отмены карантинных мер, предупредив, что это чревато новой волной эпидемии. Трамп выступает за скорейшую отмену ограничений, чтобы смягчить катастрофические последствия пандемии для американской экономики.

США являются абсолютным лидером в мире по количеству случаев коронавирусной инфекции. По данным портала Worldometer, в США зарегистрировано уже более 1,13 млн случаев коронавируса, в том числе почти 66 тысяч - с летальным исходом.

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