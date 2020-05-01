Министр строительства России Якушев госпитализирован с коронавирусом

Министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев и его заместитель Дмитрий Волков госпитализированы с коронавирусом, сообщило министерство. Их диагнозы подтверждены компьютерной томографией. Исполняющим обязанности министра назначен его заместитель Никита Стасишин.

Якушев стал первым российским министром, у которого официально подтвердили коронавирус. Накануне премьер Михаил Мишустин сообщил, что его тест на коронавирус дал положительный результат. После доклада президенту Владимиру Путину Мишустин был госпитализорван, и. о. премьера стал первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Все, кто контактировал с Мишустиным, пройдут дополнительное тестирование, говорил пресс-секретарь правительства Борис Беляков. К вечеру 30 апреля у вице-премьера Марата Хуснуллина и министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова коронавирус не обнаружили, сообщали «РИА Новости» пресс-службы членов правительства.

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