Онлайн-дебаты Навального и Захаровой сорвались

Стороны не смогли договориться по формату дебатов. Захарова сказала, что Навальный отказался вести дебаты без модератора, в свою очередь оппозиционер заявил, что готов к дебатам и без модератора.

Онлайн-дебаты оппозиционера Алексея Навального и официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, запланированные на 1 мая, сорвались из-за разногласий по формату. Захарова на своей стране в Facebook обвинила Навального в трусости, поскольку тот якобы согласился общаться только через модератора. Однако оппозиционер заявляет, что готов к дебатам и без модератора.

Захарова обвиняет Навального

"Прямо Навальный не захотел. Ни по телефону разговаривать. Общалась через Соболь. Ни в эфире. Сказали, что говорить будем только через модератора. Предложили Пивоварова. Условия начали выставлять: об этом говорить можно, об этом не говорить. Время начали выставлять: 2 минуты на то, 2 минуты на это. Трус ты, Навальный, конченый. Даже на битву с женщиной мужика тянешь", - написала Захарова.

Реакция Навального

Со своей стороны Навальный заявил, что он готов к дебатам и без модератора. На своей странице в Facebook оппозиционер сообщил, что его сторона предложила обычный дебатный формат с модератором Алексеем Пивоваровым, Захарова согласилась, но позднее Пивоваров позвонил и отказался модерировать дебаты.

"Ну, дебаты без ведущего - штука странная, тем более онлайн. Но я же вчера пообещал, что в любом формате готов. Поэтому попросил передать Марии, что готов и без ведущего. Однако она моментально опубликовала пост о том, что я отказался и "Трус ты, Навальный, конченый". Высокая школа Министерства Иностранных дел", - написал Алексей Навальный.

Захарова вызвала Навального на дебаты после того, как в своей передаче "Навальный Live" он резко раскритиковал ее за интервью Михаилу Зыгарю, в котором Захарова, в числе прочего, упрекала в несознательности российских туристов, застрявших за рубежом из-за пандемии коронавируса. Навальный заявил о своем согласии на беседу через несколько минут после поста Захаровой.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!