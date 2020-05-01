Коронавирус в России: подтверждены еще почти 8000 случаев

За сутки в России еще у 7933 человек подтвердился коронавирус, сообщает оперативный штаб. Большинство новых случаев заболевания выявлены в Москве - диагноз подтвердился у 3561 человека.

В оперативном штабе отметили, что всего за сутки выздоровел 1601 человек, умерли 96.

Общее число подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией в России теперь составляет 114 431. Всего умерли 1169 человек, выписаны 13 220.

Накануне число выявленных случаев коронавируса в России перешагнуло за 100 тысяч. По данным оперативного штаба, за сутки в России было зарегистрировано 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией - это на 1 258 больше, чем днем ранее.

Больше половины всех выявленных случаев по-прежнему приходится на Москву. Мэр города Сергей Собянин в четверг не исключил, что столица уже вышла на пик заболеваемости коронавирусом. При этом он отметил, что Москва не прошла и половины пути в связи с коронавирусом - по его мнению, пока пройдена всего четверть этого пути.

По словам Собянина, судя по динамике заболеваемости, в последние 5-7 дней ситуация в городе стабилизировалась. По его словам, сейчас еженедельный прирост новых выявленных случаев коронавируса и пневмоний составляет около 70%.

Мэр отметил, что в больницах Москвы сейчас находятся 17 тысяч больных коронавирусом, у которых заболевание протекает в средней или тяжелой форме.

Накануне стало известно, что коронавирус подтвердился у главы российского правительства Михаила Мишустина. Он сообщил об этом президенту Владимира Путина по видеосвязи. Вместо него обязанности премьер-министра страны будет временно исполнять первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Минобороны в четверг сообщило, что коронавирусной инфекцией заразились более 1,1 тысячи курсантов и слушателей высших военных учебных заведений. По данным ведомства, 413 из них проходят лечение в госпиталях минобороны, 600 находятся в изоляторах по месту службы, еще 114 находятся в самоизоляции дома.

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) во вторник отчиталась о том, что в целом по стране коронавирусом заразились 271 сотрудник ведомства и 40 заключенных. В четверг члены Совета по правам человека при президенте заявили о намерении попросить ФСИН публиковать статистику по заражениям Covid-19 чаще, как минимум раз в три дня.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова накануне призвала чаще освобождать заключенных условно-досрочно на волне пандемии.

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