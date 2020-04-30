Премьер России Мишустин заразился коронавирусом

У премьер-министра России Михаила Мишустина обнаружен коронавирус. Об этом сам Мишустин доложил президенту Владимиру Путину, передает "Интерфакс".

Мишустин уходит на самоизоляцию. Исполняющим обязанности премьера он предложил назначить Андрея Белоусова. Путин поддержал эту кандидатуру, пообещав сегодня же подписать указ.

"Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, это необходимо чтобы обезопасить моих коллег", - сообщил Мишустин Путину по видеосвязи.

Президент при этом выразил надежду, что Мишустин будет активно участвовать в работе по поддержке граждан и экономики, а также заверил, что окончательные решения в этой сфере без участия премьера приниматься не будут.

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