В Беларуси с начала вспышки зарегистрировано 14 027 случаев COVID-19

В Беларуси, по данным на 30 апреля, зарегистрировано 14 027 случаев COVID-19, сообщает Минздрав.

По данным на 30 апреля выздоровели и выписаны 2386 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Всего зарегистрировано 14 027 человек с положительным тестом на COVID-19, что составляет 7,9% от количества проведенных тестов. В стране уже проведено 176 тыс. 625 тестов.

За последние сутки прирост составил 846 новых случаев. Это меньше, чем в последние дни. 29 апреля было 973 новых случая, 28 апреля — 919.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 89 пациентов (плюс пять за последние сутки).

Напомним, что каждый день в Беларуси выявляют больше новых случаев заражения на миллион населения, чем у соседей. Минздрав считает ситуацию с коронавирусом контролируемой и объясняет такой рост количеством проведенных тестов.

Тем временем в отчете миссии ВОЗ по результатам визита в Беларусь с 8 по 11 апреля отмечается, что ситуация в Беларуси вызывает озабоченность и требует немедленной реализации всеобъемлющей смешанной стратегии. Прежде всего эксперты указывают на необходимость усиления мер физического дистанцирования, в том числе перенос всех массовых мероприятий, включая спортивные, культурные, политические и религиозные, обеспечение дальнейшей изоляции и лечения пациентов с подтвержденным COVID-19 и изоляции в условиях карантина контактов пациентов с подтвержденным COVID-19, переход на удаленную работу и дистанционное обучение, приостановка деятельности всех второстепенных организаций, предприятий и экономических субъектов, там, где удаленная работа невозможна, обеспечение строгого выполнения мер профилактики и контроля, включая гигиену рук, респираторный этикет и физическое дистанцирование с соблюдением безопасного расстояния в 1−1,5 м, обеспечение расстояния между работниками, ограничение количества совещаний и встреч и обеспечение надлежащей вентиляции, особенно в медицинских учреждениях, минимизация необязательных перемещений, особенно для групп высокого риска и уязвимых пациентов.

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