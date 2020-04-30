Число случаев COVID-19 в России превысило 100 тысяч: 7099 новых заболевших и 101 умерший за сутки

NEWSru.com

Foto: Itar-Tass / Scanpix

а последние сутки в России подтверждено 7099 случаев коронавируса инфекции в 85 регионах - это рекордный суточный прирост с начала эпидемии. 2829 (39,9%) случаев выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксирован 101 летальный исход. Выписано по выздоровлению 1333 человека, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 заболевших в 85 регионах и 1073 летальных исходов. Число выписанных пациентов увеличилось до 11 619 человек. В Москве зарегистрировано 3093 новых случаев коронавируса, в Московской области - 793, в Петербурге - 336. Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

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