а последние сутки в России подтверждено 7099 случаев коронавируса инфекции в 85 регионах - это рекордный суточный прирост с начала эпидемии. 2829 (39,9%) случаев выявлены активно у контактных лиц и не имели клинических проявлений болезни. Также за сутки зафиксирован 101 летальный исход. Выписано по выздоровлению 1333 человека, сообщает Telegram-канал федерального оперативного штаба.
Всего в стране зарегистрировано 106 498 заболевших в 85 регионах и 1073 летальных исходов. Число выписанных пациентов увеличилось до 11 619 человек. В Москве зарегистрировано 3093 новых случаев коронавируса, в Московской области - 793, в Петербурге - 336.