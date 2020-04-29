COVID-19: AI критикует ограничения в Восточной Европе и Центральной Азии

Правозащитники осудили некоторые меры по борьбе с коронавирусом, принятые в странах бывшего СССР, как "репрессивные" и "насильственные".

"Правительства стран Восточной Европы и Центральной Азии реагируют на пандемию COVID-19 репрессивными и насильственными мерами, которые никак не соответствуют их обязательствам в области прав человека", - говорится в докладе международной правозащитной организации Amnesty International, опубликованном в ночь на среду, 29 апреля.

По словам исследователя AI по Центральной Азии Хэзы Макгилл, в некоторых странах и регионах власти "рассматривают пандемию как карт-бланш на подавление прав человека". В качестве примера подобных злоупотреблений она привела, в частности, Казахстан, где, по ее словам, "власти заваривают двери многоквартирных домов, чтобы заблокировать их жителей", и российскую республику Чечню, где полицейские, по сведениям AI, "избивают людей за то, что на них нет защитных масок".

Другой пример, называемый в докладе AI, - действия украинской армии, которая, по сведениям организации, 18 апреля перекрыла единственный доступ в село Старомарьевка, расположенный на неподконтрольной правительству части зоны конфликта на востоке Украины. В результате 150 жителей села оказались отрезанными от внешнего мира, не имея возможности купить еду, получить медицинскую или другую экстренную помощь, указывают правозащитники.

Кроме Украины, Казахстана и России, в докладе AI анализируется ситуация в Узбекистане, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Таджикистане, Туркменистане, Киргизии и других странах Восточной Европы и Центральной Азии.

Критика реформы системы здравоохранения в России

При этом правозащитники высказывают мнение, что "в России реформа системы общественного здравоохранения, названная "оптимизацией", привела за последнее десятилетие к резкому сокращению медицинского персонала и числа медицинских учреждений".

Другой важной проблемой авторы доклада считают препятствия для распространения информации о коронавирусе, которые некоторые правительства, по мнению AI, оправдывают условиями пандемии.

"Для противодействия распространению вируса правительства должны обеспечить распространение доступной, достоверной и основанной на фактических данных информации о COVID-19 и о том, как люди могут защитить себя. Однако зачастую власти стран Восточной Европы и Центральной Азии использовали недавно введенные чрезвычайные полномочия для преследования журналистов и других лиц, которые пытались распространять информацию", - говорится в докладе AI.

Ограничительные меры в борьбе с коронавирусом и права человека

"По мере того, как в регионе разворачивается пандемия COVID-19, создается впечатление, что многие правительства заинтересованы скорее в подавлении инакомыслия, чем в защите общественного здоровья", - резюмирует Хэза Макгилл.

По ее мнению, любые жесткие меры по предотвращению распространения вируса должны быть ограниченными по времени их применения, соразмерными и соответствовать стандартам в области прав человека.

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