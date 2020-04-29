Oт коронавируса умерло больше американцев, чем за всю Вьетнамскую войну

Число американцев, умерших от Covid-19, превысило число погибших во время войны во Вьетнаме.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США от коронавируса умерло почти 60 000 человек. За 20 лет войны во Вьетнаме армия США потеряла убитыми, умершими в плену и пропавшими без вести около 58 000 человек.

Число заразившися коронавирусом в США превысило миллион человек — это самый высокий показатель в мире.

Несмотря на разгар эпидемии, в 40 штатах США прошли акции протеста против введенного властями карантина. Демонстранты считают, что, вводя запретительные меры, власти покушаются на права и свободы граждан.

К концу апреля, по официальным данным, потеряли работу и уже обратились за пособиями 26 миллионов американцев.

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