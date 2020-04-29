В Норвегии задержали 70-летнего мультимиллионера по подозрению в убийстве его жены

Полиция Норвегии во вторник задержала одного из самых богатых норвежцев Тома Хагена в рамках расследования исчезновения его супруги 1,5 года назад, пишет newsinenglish.no. По словам представителя норвежской полиции, Хагена подозревают в "убийстве или соучастии в убийстве" его супруги Анны-Элизабет Фалкевик-Хаген. 70-летнего миллионера задержали в 8:30, когда он выходил из дома, чтобы отправиться на работу, передает "Интерфакс".

Супруга Тома Хагена пропала 31 октября 2018 года. Последний раз она была замечена дома в коммуне Леренскуг к востоку от Осло.

Спустя некоторое время появились сообщения с требованием от лица похитителей выплатить им порядка 10,3 млн долларов в криптовалюте Монеро в обмен на освобождение женщины. В доме Хагена была обнаружена записка, в которой говорилось, что если он свяжется с полицией, его супруга будет убита.

Летом 2019 года полиция Норвегии начала пересматривать дело и основные версии. При этом следователи не исключили, что "для сокрытия убийства использовалась инсценировка похищения". По версии полиции, убийство женщины планировалось в течение пяти месяцев и больше.

Том Хаген занимает 164-ю строчку в списке самых богатых людей Норвегии. Его состояние оценивалось в 2019 году в 183 млн долларов.

Бизнесмен разбогател на инвестициях в недвижимость и электроэнергетику. Основной актив мультимиллионера — 70% в основанной им в начале 1990-х энергетической компании Elkraft AS, которая стала одним из главных поставщиков электроэнергии в странах Северной Европы.

Осенью 2018 года Хаген был вовлечен в судебный процесс через компанию Financial Funds, совладельцем которой он является. Поводом для судебного разбирательства стали обвинения в адрес сотрудников брокерской компании Pareto и консультанта российской "Северстали" в мошенничестве и манипулировании рынком. По версии обвинения, они посредством манипуляций добились выгодной продажи акций горнодобывающей компании Crew Gold Corporation через Pareto неизвестному покупателю — по версии правоохранительных органов, это была "Северсталь". Хаген и его партнеры в результате понесли существенные финансовые потери, которые оценивались в 37 млн крон.

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