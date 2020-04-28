Компании Nord Stream 2 ничего не известно о юридических шагах против нее

В компании Nord Stream 2 утверждают, что у них нет информации о предпринимаемых юридических действиях, направленных на арест ее имущества. С этим предложением выступил польский замминистра госактивов Януш Ковальский.

У оператора газопровода "Северный поток - 2", компании Nord Stream 2 нет информации о какой-либо юридической процедуре, которая касалась бы ее имущества. Об этом заявил DW официальный представитель Nord Stream 2 Штеффен Эберт (Steffen Ebert) во вторник, 28 апреля.

Указав, что компании неизвестно о юридических шагах, касающихся активов Nord Stream 2 и тем самым проекта газопровода в целом, Эберт прокомментировал слова замминистра государственных активов Польши Януша Ковальского, который предложил изъять акции компаний Nord Stream и Nord Stream 2, чтобы покрыть долг российского "Газпрома" в размере более 6 млрд злотых (свыше 1,3 млрд евро). Арбитражный суд в Стокгольме по жалобе Варшавы на цены за поставляемый в Польшу российский газ присудил эту сумму энергетическому концерну PGNiG (ПГНиГ) в счет переплаты польской стороны.

"Если россияне до сих пор не соблюдают закон, то, на мой взгляд, неплохо было бы сначала изъять акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG", - заявил Ковальский в интервью польскому еженедельнику Wprost. По его словам, это может привести к задержке реализации проекта "Северный поток - 2".

Штеффен Эберт отказался давать комментарий о возможном возобновлении прокладки трубопровода. "Нам известны спекуляции вокруг продолжения прокладки, - ответил он на вопрос DW, будет ли привлечен к проекту трубоукладчик "Газпрома" судно "Академик Черский". - В нужное время мы уведомим о наших планах".

В 2018 году по требованию украинского "Нафтогаза" в ряде европейских стран были арестованы активы "Газпрома". По решению Стокгольмского арбитража российский газовый монополист должен был выплатить "Нафтогазу" около 2,9 млрд долларов за газ, недопоставленный при транзите.

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