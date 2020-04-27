В Беларуси зафиксировали 11 289 случаев COVID-19. 75 человек с коронавирусом умерли

В Беларуси на 27 апреля зарегистрированы 11 289 человек с положительным тестом на инфекцию COVID-19, сообщает Минздрав. 1740 человек выздоровели, 75 пациентов с коронавирусом умерли.

За последние сутки прирост составил 826 человек — это меньше, чем накануне. Ранее максимальный суточный прирост инфицированных коронавирусной инфекцией был зафиксирован 26 апреля, тогда за сутки прибавилось 873 случая.

По состоянию на 27 апреля, выздоровели и выписаны 1740 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

Всего за время появления инфекции на территории страны проведено 153 845 тестов.

За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 75 пациентов с коронавирусом, из них за последние сутки — три человека.

По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая.

Минздрав призывает людей в большие выходные остаться дома, не посещать другие регионы, места массового скопления людей, кладбища.

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