Вопреки давно устоявшимся правилам, лидер страны лично не появился на праздновании очередной годовщины дня рождения собственного деда и основателя страны Ким Ир Сена, которое в КНДР празднуют 15 апреля.

По традиции, в этот день в стране обычно испытывают новые виды ракетного оружия, но государственные СМИ Северной Кореи, вопреки ожиданиям, не опубликовали ни одной фотографии главы государства на испытательной площадке.

Все это заставило мировые издания выступить с целой серией версий о том, что на самом деле происходит с лидером КНДР. Некоторые утверждали, что 36-летний Ким Че Ын только что перенес операцию на сердце, другие говорили о проблемах со здоровьем Кима, связанных с диабетом и избыточным весом. Американские разведслужбы неожиданно подтвердили, что здоровье лидера одной из самых закрытых стран мира тоже является главной заботой разведчиков, и они активно ищут хоть какие-то данные о его состоянии.

Немногочисленные средства массовой информации Северной Кореи, казалось, полностью игнорировали шум в мировых СМИ. Они продолжали публиковать заявления от имени лидера страны о состоянии экономики и других проблемах, не обращая особого внимания на то, что эти заявления несколько запаздывают.

По мнению американских экспертов, в подобном поведении не было ничего нового: Ким Чен Ын, получивший в свое время образование в Швейцарии, и до этого нередко пропадал из поля зрения медународных СМИ, занимаясь внутренними делами. Кроме того, у молодого вождя и раньше были проблемы со здоровьем.

По утверждению автора книги "Великий последователь" Анны Фифелд, посвященной нынешнему лидеру Северной Кореи, рост Ким Чен Ына составляет чуть более 170 см, при этом весит он почти 140 кг. Кроме того, он курит, страдает подагрой и, по предположениям западных спецслужб, возможно, лечится от диабета.

