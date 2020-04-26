Число инфицированных коронавирусом в России за сутки возросло на 6 361

В России за минувшие сутки выявлен 6361 случай заболевания коронавирусом (+8,5%) в 83 регионах, передает ТАСС со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

У 45,9% новых пациентов с коронавирусом нет клинических проявлений болезни. Общее число случаев заболевания достигло 80 949.

Как следует из данных штаба, среднесуточный рост числа заразившихся на этой неделе замедлился до 9,5% с 15,3% неделей ранее. Рост количества инфицированных составил за семь дней 88,9% против 171,1% на прошлой неделе.

В Москве число новых случаев заболевания составило 2 971, таким образом, общее число заболевших в столице составляет 42 480. Еще 576 новых случаев отмечено в Московской области, 153 - в Нижегородской области, 151 - в Санкт-Петербурге.

В Мурманской области выявили 105 новых случаев заболевания, в Дагестане - 103, в Брянской области - 78, в Краснодарском крае - 73, в Татарстане - 71, в Калужской области - 70, в Алтайском крае - 68, в Курской области - 67, в Тульской и Астраханской областях - по 66, в Ростовской области - 65, в Рязанской области - 63, в Челябинской области - 62, в Пермском крае - 61.

В Свердловской и Новосибирской областях прирост составил по 58 случаев, в Тамбовской области - 56, во Владимирской области и Мордовии - по 49, в Кировской области - 46, в ЯНАО - 45, в Северной Осетии - 43, в Орловской, Ярославской, Ленинградской областях и Карачаево-Черкесии - по 42, в ХМАО и Красноярском крае - по 41, в Саратовской области - 40, в Чувашии - 38, в Ингушетии и Башкирии - по 37.

На Ставропольский край пришлись 36 новых случаев, на Волгоградскую область - 30, на Кабардино-Балкарию - 28, на Ульяновскую область и Хабаровский край - по 27, на Калининградскую область - 26, на Воронежскую, Новгородскую области и Хакасию - по 25, на Калмыкию, Марий Эл, Приморский край - по 24, на Тверскую область, Камчатский край - по 23, на Липецкую область и Чечню - по 22, на Белгородскую и Кемеровскую области - по 21.

В Архангельской и Самарской области зарегистрированы еще по 20 случаев заболевания COVID-19, в Коми и Псковской области - по 17, в Оренбургской области - 16, в Адыгее - 15, в Тюменской области - 12, в Ивановской, Костромской областях и Якутии - по 11, в Смоленской области и Крыму - по 10.

Выписаны по выздоровлению за сутки 517 человек, из них 128 - в Москве. За весь период выписаны по выздоровлению по России 6 767 пациентов, следует из данных штаба.

За последние сутки подтверждено 66 летальных случаев, ассоциированных с новым коронавирусом (из них 38 - в Москве). За весь период по России умерли 747 человек.

К 26 апреля общее количество заболевших коронавирусом в РФ перевалило за 80 тысяч. За весь период зафиксировано 747 летальных исходов, выздоровели 6767 человек.

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