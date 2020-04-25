СМИ сообщили о смерти Ким Чен Ына

Северокорейский лидер Ким Чен Ын умер, не выдержав операцию на сердце, сообщает издание «New York Post». Об этом также сообщают японские СМИ.

Отмечается, что Ким Чен Ын перенес операцию, и некоторое время находился в коме. Официального подтверждения этой информации нет.

Ранее Daily NK сообщала, что Ким Чен Ын лечится в больнице из-за ухудшения состояния сердечно-сосудистой системы, вызванной вредными привычками. Японская «Иомиури» считает, что в КНДР уже готовят смену главе государства, ею станет сестра лидера Северной Кореи Ким Ё Чжон, в руках которой якобы уже находятся основные рычаги управления.

В последнее время СМИ неоднократно отмечали, что Ким Чен Ын уже продолжительное время не появляется на публике. Так, 21 апреля об ухудшении состояния Ким Чен Ына сообщал телеканал CNN со ссылкой на американскую разведку. Позднее СМИ Южной Кореи отметили, что это неправда. Государственное агентство КНДР «Ренхап» также опровергло достоверность данной информации. Сам президент США Дональд Трамп признался, что был неправ насчет ухудшения здоровья северокорейского коллеги.

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