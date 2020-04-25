Журналистке Вольтской в России грозят уголовным делом из-за статьи о коронавирусе

Татьяна Вольтская взяла интервью у реаниматолога о работе больниц Санкт-Петербурга, рассказавшего о нехватке врачей и аппаратов ИВЛ во время коронавируса. Теперь журналистке грозят уголовным делом.

Санкт-петербургской журналистке и литературному критику Татьяне Вольтской грозят уголовным делом по статье о фейках после ее материала о работе отделений реанимации в российских больницах во время эпидемии заболевания COVID-19, вызываемого коронавирусом SARS-CoV-2. Речь идет об интервью с одним из петербургских реаниматологов, написала Вольтская на своей странице в Facebook в субботу, 25 апреля. Среди прочего, ее собеседник рассказал, что в больших больницах Санкт-Петербурга не хватает реаниматологов и аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а врачи часто физически не успевают помочь больным.

Следователи после публикации материала решили проверить не главврачей, а журналиста, подчеркнула Вольтская. Она не исключает, что в доме пройдут "обыски с изъятием всей цифровой техники".

Однако журналистка, по ее словам, не жалеет об интервью. "Если мы не будем давать голос людям, которые, преодолевая страх, пытаются рассказать нам правду - так, как они ее видят и понимают, то мы совсем задохнемся в дыму", - резюмировала Вольтская.

Первое в РФ уголовное дело о фейках о коронавирусе

Прокуратура Санкт-Петербурга в начале апреля возбудила первое в России уголовное дело за распространение недостоверной информации о коронавирусе. Основанием стал пост в соцсети "В контакте" 39-летней Анны Шушпановой о том, что, как было в нем сказано, пациента с подтвержденным диагнозом коронавируса SARS-CoV-2 отпустили из сестрорецкой поликлиники домой на общественном транспорте.

Статья Уголовного кодекса РФ о публичном распространении заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, предусматривает наказание от штрафа в 300 000 рублей до ограничения свободы на срок до 3 лет. Она уже вызвала критику со стороны правозащитников.

В России - почти 75 000 инфицированных

Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Возбудитель COVID-19 выявлен у более 2,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 195 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают Соединенные Штаты. В России по состоянию на 25 апреля вирус обнаружен у 74 588 человек, 681 больной скончался.

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