Особенности коронавируса в России: у половины инфицированных нет симптомов

В России распространение коронавируса и борьба с ним идут своим путем. По числу зараженных на 100 тысяч человек населения РФ находится в шестом десятке всех стран, а смертность не достигает 1% (от числа зараженных), сообщила в интервью телеканалу "Россия 1" глава Роспотребнадзора Анна Попова.

(На самом деле, процент погибших значительно меньше, если считать количество погибших на долю населения. По данным на 25 апреля, всего умерших от коронавируса в РФ - 681 человек, то есть 4,6 смерть на каждый миллион жителей - это примерно 0,0005% на миллион населения. К примеру, в США сейчас процент погибших от числа зараженных - более 5,7% или 0,016% на каждый миллион жителей - прим. ред.)

По словам Поповой, Россия - одна из немногих, "а может быть, и единственная страна", где почти у половины зарегистрированных инфицированных нет симптомов, и они не проявляются впоследствии. Попова отметила, что передача коронавируса от человека к человека может прекратиться, когда иммунитет будет у 60% населения.

"Общеизвестный факт: когда в популяции 60% населения имеют иммунитет после болезни или в результате вакцинации, то эпидпроцессы становятся менее активными, и может в принципе прекратиться передача от человека к человеку. Это важно", - сказала глава Роспотребнадзора.

По ее словам, достоверных данных о повторных заражениях на сегодняшний день нет. "Но надо иметь в виду, что от 5 до 10% популяции в принципе неспособны вырабатывать иммунный ответ. Вот они могут болеть не один раз одним и тем же, чем остальные 90-95% не могут болеть, переболев один раз", - пояснила Попова.

В России начинается популяционное исследование на наличие антител к коронавирусу. Первым городом станет Москва. С помощью тестов на антитела будет понятно, что человек может, например, свободно перемещаться и ходить на работу, сказала главный санитарный врач РФ.

Попова констатировала, что в приходом COVID-19 в мире наступила новая реальность. "К нам пришел вирус, который, очевидно, намеревается остаться с нами надолго, может быть, навсегда. И мы сегодня вырабатываем те правила, по которым мы будем жить", - сказала она. Обнадеживающие тенденции в связи с введением мер против распространения коронавируса есть, но в ближайшее время нельзя говорить о снятии ограничительных мер.

"Любая ошибка на этих этапах может вернуть нас в точку, с которой мы начали свое движение. Если мы не уговорим граждан соблюдать ограничения на том или ином этапе, мы вернемся назад и вынуждены будем вновь принимать жесткие решения по ограничениям", - предупредила Попова на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой, ведущими эпидемиологами и вирусологами.

Россия находится в фазе жестких ограничительных мер всего два инкубационных периода, но "для того, чтобы остановить и до конца быть уверенными, что мы проходим точку невозврата, этого крайне мало", уверена Попова. По ее словам, как минимум третий инкубационный период, то есть еще две недели, нужно очень четко соблюдать предписанные меры.

"Тогда мы будем уверены в том, что тот тренд, та динамика, которая сегодня намечается, будет нам позволять удерживать ситуацию и постепенно возвращаться к тем условиям жизни, к которым мы привыкли", - добавила глава Роспотребнадзора (цитата по РИА "Новости"). Только в этом случае можно будет говорить о смягчении ограничений, причем не одномоментном, а поэтапном, с разной системой ограничений на разных уровнях.

В связи с этим нельзя ослаблять режим на майские праздники, заявила Попова. "Сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что наработано, все труды, которые были вложены, и все старания дисциплинированных людей могут пойти насмарку. Этого допустить нельзя", - отметила она.

Отмена ограничений грозит дальнейшим распространением COVID-19 и взрывным ростом заболеваемости, предупредила глава Роспотребнадзора. Директор российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев выступил за продление ограничительных мер как минимум до 12 мая.

По данным на 24 апреля (обновления еще не было), в России зарегистрировано 68,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, более 600 человек умерли, 5,6 тысячи выздоровели.

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