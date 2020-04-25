The Insider: "Эльбрус" из дела о сбитом Boeing оказался полковником ФСБ Егоровым

Человек, который скрывался под позывным "Эльбрус" в перехваченных телефонных переговорах о событиях на востоке Украины в 2014 году, в том числе катастрофе малайзийского самолета над Донбассом, является полковником ФСБ России Игорем Егоровым, утверждается в опубликованном в пятницу расследовании группы Bellingcat, изданий The Insider и der Spiegel.

Егоров служил в спецназе ФСБ "Вымпел". Участвовал в аннексии Крыма, а летом 2014 года как так называемый "куратор" сепаратистов находился в Луганске, используя позывной "Эльбрус". Под этим псевдонимом он фигурирует и в материалах международного следствия о катастрофе малайзийского Boeing, сбитого из российской установки "Бук" 17 июля 2014 года, сообщают расследователи.

14 апреля 2020 года СБУ объявила об аресте своего высокопоставленного сотрудника, генерал-лейтенанта Валерия Шайтанова, долгое время возглавлявшего Центр специальных операций "А". СБУ утверждает, приводя в качестве доказательств записанные разговоры, что Егоров и Шайтанов пытались организовать убийство проживающего в Киеве чеченца Адама Осмаева. На записи предлагают вознаграждение 200 тыс. долларов за убийство некоему неназванному киллеру, заодно обещая ему удостоверение российского офицера, которое гарантирует ему пенсию.

Адам Осмаев, получивший убежище в Украине, во время войны с Россией возглавлл чеченский добровольческий батальон и воевал на стороне Киева. На него неоднократно совершались покушения, в ходе одного из которых была убита его гражданская жена Амина Окуева. Одно из покушений совершил неоднократно судимый Артур Денисултанов.

Он был арестован в Украине сразу после неудачного покушения в 2017 году, а через некоторое время Кремль включил его в список на обмен, и 29 декабря 2019 года он вернулся в Россию.

Как сказано в расследовании, поездки Егорова по Европе в последние годы позволяют предположить, что он занимался также делами выходцев из Чечни. Bellingcat напоминает об убийстве в Берлине Зелимхана Хангошвили, о возможной причастности ФСБ к которому говорилось в предыдущих расследованиях группы.

В расследовании также говорится, что германские власти были готовы к приезду Егорова в страну в марте и готовились его задержать, однако тот отменил поездку.

Ранее группа выпускала расследования о личностях подозреваемых в покушении на Сергея и Юлию Скрипаль, а также о катастрофе самолета Boeing над Донбассом (выводы Bellingcat частично отражены в материалах следствия).

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