Коронавирус: в США уже больше 50 000 умерших, смертность в Италии и Испании падает

Всемирная организация здравоохранения заявила, что начинает новую глобальную инициативу с целью найти способ лечения нового коронавируса и создать механизмы защиты от возникновения подобных пандемий в будущем. По словам главы ВОЗ, угроза всему человечеству, которую представляют такие пандемии, требует глобального подхода. Однако США уже отказались присоединиться к этой инициативе.

По данным Университета Джонса Хопкинса на пятницу, в мире Covid-19 заразилось более 2,7 млн человек, умерло более 195 тыс., выздоровело около 780 тыс. инфицированных.

Между тем, число умерших от коронавирусной инфекции в США превысило 50 тыс. человек, всего вирусом в стране заразилось более 869 тыс. человек.

Однако после нескольких недель карантина некоторые американские штаты начали ослаблять ограничения. Одним из самых инициативных стала Джорджия, где уже объявлено об открытии залов для игры в боулинг, салонов красоты, парикмахерских и прочих заведений малого бизнеса. А в понедельник там открываются театры и рестораны.

Похоже меры по ослаблению режима вводятся в Оклахоме и на Аляске.

Медики США назвали опасными советы Дональда Трампа по поводу лечения коронавирусной инфекции. Накануне в ходе ежедневного брифинга в Белом доме президент США предложил делать пациентам с Covid-19 уколы дезинфицирующих средств, а также подвергать их ультрафиолетовому облучению с помощью мощных приборов. По словам Трампа, исследования показывают, что обычная хлорка может убить вирус за пять минут. В ответ на критику представители Белого дома заявили, что журналисты вырвали слова Трампа из контекста и глава государства всегда призывать следовать рекомендациям медиков.

Соединенные Штаты - страна с самым большим числом жертв Covid-19 в мире, однако и населения в ней (330 млн человек) больше, чем в наиболее серьезно пострадавших в Европе Испании и Италии.

Пик в Италии пройден?

Тем временем в Италии зарегистрирован рекордно низкий за последний месяц уровень дневной смертности от коронавируса.

Хотя за последние сутки там скончалось 420 человек, и общий показатель достиг 25969, это самый низкий дневной прирост с 19 марта. Что касается инфицированных, то их стало на 3021 больше, и число сейчас приближается к 193 тыс.

В пятницу итальянские СМИ сообщили, что в ближайшие 4 недели жесткие карантинные меры будут постепенно ослабляться.

Ранее Испания также подтвердила, что там отмечен самый низкий за пять недель уровень дневной смертности от коронавируса. Меньше смертей зарегистрировано за последние сутки и во Франции.

В России за последние сутки выявлено 5 849 новых случаев коронавируса, это почти на тысячу больше, чем в предыдущий день. Эпидемией затронуты десятки российских регионов, но самая сложная ситуация наблюдается в Москве.

Общее число зараженных в России на данный момент составляет 68 622 человека, 615 больных скончались.

Тестирование в Британии пока буксует

В Британии в пятницу запущен новый правительственный сайт, на котором работники ключевых отраслей и члены их семей могут запросить прохождение теста на коронавирус. К ключевым отраслям относится система национального здравоохранения (NHS) и все экстренные службы, общая численность персонала этих отраслей составляет около 10 млн человек.

Правительство Великобритании поставило цель к концу апреля довести масштабы тестирования в стране до 100 тысяч тестов в день. В настоящий момент это кажется маловероятным, так как ежедневно тестирование проходит лишь 20 тысяч человек. Однако накануне министр внутренних дел страны Доминик Рааб, временно исполняющий обязанности премьер-министра в отсутствие переболевшего коронавирусом Бориса Джонсона, заявил, что делается все возможное для достижения цели.

По данным на пятницу, в Британии Covid-19 диагностирован у 144,6 тысяч человек, умерло около 19,5 тыс. пациентов.

Что еще происходит в Европе?

Власти Ирландии бьют тревогу в связи с тем, что почти 50% умерших от коронавируса в стране - это подопечные домов престарелых. С начала эпидемии в Ирландии умерло 794 человека с диагнозом Covid-19, и 361 из них находились на попечении спецучреждений. Власти намерены проверить, соблюдались ли необходимые меры изоляции и гигиены в этих домах, и принять соответствующие меры.

Лидеры стран ЕС согласовали создание общего фонда помощи в 1 триллион евро для борьбы с последствиями коронавируса. 540 млрд из этой суммы начнут распределять на экстренные расходы уже с 1 июня, остальное планируется вложить в долгосрочный план помощи экономикам наиболее пострадавших стран ЕС. Детали этого плана лидеры Евросоюза планируют обсудить 6 мая.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл встал на защиту решения властей не вводить в стране карантинные меры. В последнее время это решение все больше подвергается критике, так как статистика заражений и смертельных случаев в Швеции гораздо выше, чем у ее скандинавских соседей. В стране выявлено 16 755 случаев Covid-19, 2 021 человек скончался. Для сравнения - в Норвегии по состоянию на пятницу зарегистрировано 194 смертельных случая, в Дании - 394, в Финляндии - 172.

Однако Тегнелл не считает шведскую статистику вопиющей и сказал, что решение не вводить карантин сняло нагрузку с системы здравоохранения. Кроме того, по его мнению, выбрав путь так называемого "стадного иммунитета", страна лучше других подготовилась к возможной второй волне эпидемии Covid-19. Ведущие ученые Швеции на прошлой неделе потребовали отставки Тегнелла.

Чехия сняла ограничения на передвижения людей по улицам. С этого дня чехи могут выходить из дома, когда хотят, и проводить время по своему усмотрению. Разрешено даже собираться группами не более 10 человек. При этом соблюдение социальной дистанции в общественных местах и ношение медицинских масок остаются обязательными.

С понедельника граждане страны также смогут выезжать за границу, но только по уважительной причине. По возвращении они будут обязаны пройти тест на коронавирус. Также разрешен въезд в страну иностранным студентам, проходящим обучение в чешских вузах, и бизнесменам, совершающим деловые поездки. Режим строгого карантина был введен в стране 16 марта.

Рамадан в условиях карантина

Для мусульман всего мира в пятницу начался священный месяц Рамадан. Практически во всех странах арабского мира действует карантин или введены ограничения на массовые собрания. Власти призывают верующих молиться дома. Однако некоторые страны, такие как Египет, Сирия и Дубай, решили ослабить ограничения - там откроется больше магазинов, и людям будет разрешено дольше находиться на улице.

Ранее некоторые проповедники Пакистана заявили, что намерены по собственной инициативе отрыть свои мечети для молитвы при соблюдении всех санитарных норм. По их мнению, именно сейчас исключительно важно молиться сообща.

В Индонезии также многие мечети открыты, несмотря на ограничительные меры. Большинство верующих закрывают лица медицинскими масками, но о соблюдении социальной дистанции никто не беспокоится - люди сидят на полу рядами, как и в обычное время.

Что еще происходит в мире

Впревые с середины марта в Южной Корее за прошедшие сутки не зарегистрировано ни одного смертельного случая от коронавируса. Также за последние 24 часа в стране выявлено всего шесть новых случаев заражения. Всего с начала эпидемии в стране заболело 10 708 человек, умерло 240 пациентов.

Президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о продлении карантина еще на две недели на самом крупном острове филиппинского архипелага Лусон и на нескольких других самых густонаселенных островах. Ранее установленный срок карантина истек в минувший четверг.

В нескольких штатах Венесуэлы начались протесты против карантина. Сотни людей вышли на улицы, протестуя против дефицита продовольствия и бензина. В штате Боливар толпа ворвалась в супермаркет, в результате столкновения с полицией один человек погиб и несколько пострадали.

В пятницу в столице Таджикистана Душанбе от пневмонии скончалось четыре человека. Эту информацию подтвердил главврач больницы, в которой они лечились. Все четверо - мужчины старше 60 лет. По словам главврача, при жизни им был сделан тест на коронавирус, но результат был отрицательным. Однако источники в таджикских медиа сообщают, что в данный момент в той же больнице находятся еще более 100 пациентов с диагнозом пневмония, трое из них в критическом состоянии.

Власти Таджикистана продолжают утверждать, что коронавируса в стране нет, а возросшее число больных с респираторными проблемами объясняется плохой погодой.

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