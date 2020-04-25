У 18 моряков на борту ракетного эсминца США USS Kidd обнаружили COVID-19

На борту эсминца ВМС США USS Kidd выявили минимум 18 случаев коронавируса, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал CNN.

В Пентагоне подтвердили, что на корабле более чем один моряк заболел коронавирусом. Всего на борту корабля находится около 330 членов экипажа. USS Kidd участвует в миссии по борьбе с наркотиками в Карибском море. "Они готовятся вернуться в порт... Часть экипажа сойдет на сушу. Когда все поправятся, корабль снова выйдет в море", - сказал представитель Пентагона.

По его словам, бригада военных медиков из восьми человек вылетела на корабль.

USS Kidd стал вторым американским кораблем, пострадавшим от вспышки COVID-19 в то время, как он находился в море.

23 апреля jдин из членов экипажа был снят с борта по медицинским показаниям. Результаты тестирования моряка на коронавирус оказались положительными, после этого была организована проверка остального экипажа.

Масштабная вспышка заболевания была зафиксирована ранее на авианосце USS Theodore Roosevelt. В конце марта из-за вспышки коронавируса на борту авианосец был в экстренном порядке направлен на базу на острове Гуам в западной части Тихого океана. В настоящее время заболели уже 840 моряков с USS Theodore Roosevelt.

В настоящее время случаи коронавируса зафиксировали на 26 военных кораблях ВМС США, находящихся в портах и верфях. Еще на 14 кораблях были случаи COVID-19, но заболевшие уже выздоровели.

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