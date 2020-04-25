Трамп пояснил, что его слова про "свет, тепло и дезинфицирующие средства" были сарказмом

Президент США Дональд Трамп объяснил, что днем ранее он с сарказмом предложил рассмотреть свет, тепло и дезинфицирующие средства как способ потенциального лечения нового типа коронавируса, передает "Интерфакс" со ссылкой на газету The Hill.

"Я с сарказмом задавал вопрос журналистам вроде вас, чтобы посмотреть, что произойдет", - сказал Трамп.

Медики уже успели раскритиковать идею Трампа лечить COVID-19 инъекциями дезинфицирующих средств, напомнив, что средства дезинфекции крайне опасны, если их употреблять внутрь или вдыхать. Они могут вызвать реакцию даже при соприкосновении с кожей, не говоря уже о глазах или иных слизистых. Употребление внутрь или введение таких средств с помощью инъекций не только смертельно опасно, но и едва ли эффективно для борьбы с COVID-19.

Напомним, в четверг президент США во время ежедневной пресс-конференции в Белом доме предположил, что свет и тепло можно использовать для лечения людей с коронавирусом. Трамп обратился к координатору Белого дома по борьбе с коронавирусом доктору Деборе Биркс, чтобы она "переговорила с врачами и выяснила, есть ли способ, с помощью которого свет и тепло можно использовать для лечения".

Американский лидер также предложил проверить, существует ли возможность "поставлять свет внутрь человека", например, через кожу или другим способом. Идея Трампа вызвала неоднозначную реакцию у журналистов, присутствовавших на пресс-конференции.

Есть исследования, подтверждающие, что вирусы в принципе быстрее гибнут на солнечном свете. Однако точно не изучено, сколько времени должно пройти.

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