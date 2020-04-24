Польский PGNiG обвинила "Газпром" в неисполнении решения Стокгольмского арбитража

Польский газовый монополист PGNiG заявила, что "Газпром", несмотря на принятое 30 марта решение Стокгольмского арбитража о пересмотре формулы цены, продолжает выставлять счета на старых условиях, передает "Интерфакс".

В сообщении польской компании говорится, что PGNiG попросила исправить выставленные счета, сославшись на то, что решение арбитража является окончательным и обязательным для сторон.

PGNiG считает, что формула контракта изменилась автоматически в момент объявления решения суда. PGNiG заявляет, что "своевременно и в полном объеме" оплачивает газ по новой формуле.

Поведение "Газпрома" польская компания назвала злоупотреблением доминирующим положением, напомнила о недавно урегулированном антимонопольном расследовании Европейской комиссии в отношении "Газпрома" и пригрозила, что думает о новой жалобы в ЕК.

Напомним, 30 марта PGNiG заявила, что выиграла у "Газпрома" арбитраж на 1,5 млрд долларов.

Однако в "Газпроме" пока не подтверждают оценку размера компенсации. "Газпром экспорт" получил решение Арбитражного трибунала в Стокгольме по данному делу, и "в настоящее время" компания изучает данное решение, заявили в компании тогда.

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