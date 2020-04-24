Владимир Путин подписал закон о переносе даты окончания второй мировой войны со 2 на 3 сентября

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который устанавливает 3 сентября Днем окончания Второй мировой войны. Он опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправки вносятся в закон "О днях воинской славы и памятных датах России". Его статья 1 дополняется абзацем: "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)", одновременно с этим из действующего законодательства исключается памятная дата "2 сентября", когда отмечался день окончания Второй мировой войны. Ранее это изменение было принято Госдумой и одобрено Советом Федерации.

Авторы законопроекта о переносе даты отмечают, что победа Советского Союза над Японией в 1945 году "внесла решающий вклад в завершение Второй мировой войны". Кроме того, на оборотной стороне медали "За победу над Японией", которой награждали участников боев, также указано 3 сентября 1945 года. Акт о капитуляции Японии был подписан 2 сентября 1945 года, он зафиксировал выполнение соглашений Ялтинской конференции 1945 года в части передачи под суверенитет СССР Южного Сахалина и Курильских островов. В 1945 году 3 сентября было признано в СССР государственным праздником - Днем Победы над Японией. Однако уже в 1947 году этот день стал рабочим и постепенно забылся как праздник.

3 сентября в России также является Днем солидарности в борьбе с терроризмом. Эта памятная дата была установлена в РФ в редакции от 21 июля 2005 года и напрямую связана с событиями в Беслане 1-3 сентября 2004 года, когда средняя образовательная школа N1 Беслана была захвачена группой террористов. Более 1200 человек оказались в заложниках. В течение трех дней их держали в начиненном взрывчаткой спортивном зале школы. 3 сентября в результате штурма погибли 333 человека, в том числе 186 детей.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека попросил Совет Федерации отклонить законопроект, заявив, что перенос Дня воинской славы со 2 на 3 сентября будет встречен "с непониманием" родными и близкими погибших в Беслане. Против объединения дат окончания Второй мировой войны и Дня солидарности в борьбе с терроризмом выступил и комитет "Матери Беслана", члены которого полагают, что таким образом власти намерены "забыть" траурную дату недавней истории.

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