Лукашенко раскритиковал опыт Европы по изоляции: "Вирус стоит, он ждет своей жертвы!"

Президент Беларуси Александр Лукашенко раскритиковал опыт Западной Европы в борьбе с коронавирусом. По мнению главы государства, люди, которые выходят из изоляции из своих квартир, ослаблены и могут подхватить вирус — произойдет вторая волна. Об этом Лукашенко заявил 23 апреля на совещании о первоочередных мерах по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной сферы в условиях мировой эпидемиологической ситуации. Сюжет показал телеканал СТВ.

— Опыт Западной Европы. Они изолировали людей. Они закрыли в этих четырех стенах людей, так? Так. И это метод, нам его преподносят. Сегодня еще у них умирает до 400−600 человек в сутки. То есть коронавирус — если это коронавирус — бушует. Так? Так. Они сейчас начали открываться, это и в России, и выпускать людей на улицы. А там же еще больные коронавирусом, люди мрут в таких количествах. И вот они вышли из этой изоляции, не самоизоляции, от этой изоляции государственной, ослабленные. Не видели белого света. И главное — психически перенапряжены. И столкнулись с теми болезнями, вирусами, которые еще бродят в Италии, Испании, Франции и так далее. Что произойдет? Произойдет вторая волна, и эти люди ослабшие, вышедшие из этих квартир затхлых, домов отдыха и прочее, получат вот этот вирус. А он стоит, он ждет, ждет своей жертвы, — считает Лукашенко.

— Тогда встает вопрос: а зачем запирали людей в квартиры? Они там побыли, как в тюрьме, вышли и заразились. И вторую волну получили. Может быть, уже это поняли там и потихоньку начали освобождать экономику, людей, детские сады. Вы видите, как это происходит. Встает вопрос: зачем это тогда делали? Для того, чтобы ослабить людей, ослабить у них иммунитет и потом их заразить?

На совещании президент выразил уверенность, что страна справится с пандемией. По его словам, Беларусь не станет отмахиваться от рекомендаций Всемирной организации здравоохранения, но будет действовать сообразно ситуации. При этом глава государства подчеркнул, что «в Беларуси нет ни одного умершего от коронавируса человека, а у каждого умершего коронавирус дополнялся длинным списком болезней».

По данным Минздрава Беларуси на 23 апреля, с начала вспышки в стране зарегистрированы 8022 человека с положительным тестом на COVID-19 (рекордный плюс 741 случай за сутки), умерли 60 пациентов, выздоровели и выписаны 938 человек.

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