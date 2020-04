На фоне ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса SARS-CoV-2, в США резко растет число безработных. В течение прошлой недели (до 18 апреля) число безработных в США возросло на 4,427 миллиона человек, сообщило в четверг, 23 апреля, министерство труда в Вашингтоне. Тем самым, по данным ведомства, за последние пять недель потеряли работу и подали соответствующие заявления на получение выплат по безработицы около 26 миллионов человек.

Unemployment Insurance Weekly Claims

Initial claims were 4,427,000 for the week ending 4/18 (-810,000).

Insured unemployment was 15,976,000 for the week ending 4/11 (+4,064,000).https://t.co/ys7Eg5LKAW