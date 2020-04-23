ФСБ не разрешает обладателям двойного гражданства и ВНЖ выехать из России

Антикоронавирусные ограничения поставили в затруднительное положение россиян с двойным гражданством и видом на жительство, которые приехали на родину по российскому паспорту, пишет "Фонтанка.ру".

Как поясняет ФСБ, теперь их считают исключительно российскими гражданами, которые обязаны подчиняться российским законам. И путь, например, в Финляндию, где остались семьи и бизнес, через пограничные пункты пропуска пока закрыт.

Постановление 763-р вводит временные ограничения на «движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации». В нем проговариваются и некоторые исключения, а 17 апреля список выездных был даже расширен. Теперь он включает дипломатов, персонал военных баз, работников атомной отрасли в других странах, экипажи судов, водителей грузовиков, транзитных пассажиров, следующих в Калининград через Белоруссию и Литву, а также отправляющихся на похороны родственников.

О проблемах в редакцию написал читатель «Фонтанки» Алексей. «19 апреля при попытке вернуться домой в Финляндию на КПП Вяртсиля меня развернули, сославшись на постановление правительства от 27 марта 2020 года номер 763-р», — сообщил мужчина (он уже 15 лет постоянно проживает в финской столице). Читатель «Фонтанки» ни в одну их предложенных категорий не попал. По его словам, вся его жизнь — в соседней стране, а в Россию он приезжает лишь навестить 86-летнюю бабушку-блокадницу в карельской Питкяранте. Также он решил поступить и до введенных ограничений, однако оказался в затруднительном положении. «По факту я теряю работу, нахожусь на территории РФ принудительно, работодателю я не могу объяснить, когда я вернусь. У меня нет дохода, фактически я стал человеком без определенного места жительства и без средств к существованию», — рассказал Алексей.

Таких случаев уже больше десятка, если судить по отправленному накануне обращению к российскому премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, которое написали застрявшие в РФ граждане стран-соседок — Швеции и Финляндии. Адвокат правозащитной организации «Агора» Александр Передрук рассказал «Фонтанке», что из 29 подписавшихся у 12 есть финский паспорт.

«Основной закон провозглашает, что семья находится под защитой российского государства. Вместе с тем сегодня мы лишены этой защиты и не можем воссоединиться со своими семьями и близкими, несмотря на то, что многие из нас в течение длительного времени разлучены с несовершеннолетними детьми и пожилыми родителями. При этом отсутствие понимания того, насколько долго будут сохраняться ограничительные меры, заставляет нас все больше переживать за своих родных», — сказано в обращении.

Защитник отметил, что, скорее всего, ситуация могла коснуться не только россиян с финскими и шведскими паспортами. Так, подобное обращение к российским властям уже подготовили и те, кто вторым имеет документ Кипра. «Как я понимаю, реакции [властей на обращение] пока что нет. По закону ответ должны дать в течение 30 дней», — отметил Передрук.

В пресс-службе пограничного Управления ФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области «Фонтанке» подтвердили, что с 30 марта было ограничено движение через пункты пропуска «в целях обеспечения безопасности государства, защиты здоровья населения и недопущения распространения новой коронавирусной инфекции». «Таким образом, выезд граждан Российской Федерации с территории Российской Федерации временно ограничен вне зависимости от наличия у них паспорта иностранного государства», — рассказали в ведомстве, отметив, что граждане РФ с другими паспортами рассматриваются нашей страной исключительно как россияне. При этом им «не запрещается пользоваться вторым паспортом в других странах». Статистику по количеству обладателей двойного гражданства, которые не смогли вернуться на вторую родину из-за коронавирусных ограничений, пограничники не ведут.

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