Исследование: Шансы на выживание у пациентов Covid-19, подключенных к ИВЛ, очень небольшие

Большинство пациентов Covid-19, нуждавшихся в искусственной вентиляции легких в Нью-Йорке, в итоге умерли, показало исследование, опубликованное в издании “Journal of the American Medical Association”, передает CNN.

Ученые выяснили, что из всех пациентов Covid-19, оказавшихся в Нортвелском госпитале, 20% умерли. 88% усопших были подключены к системе искусственной вентиляции легких. Ранее другие небольшие исследования указывали на то, что пациенты, подключенные к вентилятору, имеют небольшие шансы на выживание.

Команда ученых изучила историю болезни 5700 пациентов, из которых 2634 были выписаны или умерли. Наблюдения врачей подтвердили прежнее предположение, что тяжелее всего новым коронавирусом болеют люди с повышенным давлением (57%), ожирением (41%) и диабетом (34%). Судя по данным умерших пациентов, у людей с диабетом был наивысший риск оказаться подключенными к системе искусственной вентиляции легких.

Исследователи считают, что итоговые показатели смертности среди пациентов, подключенных к вентилятору в Нортвелском госпитале, могут быть около 88%. “Долгосрочные исследования могут показать другой уровень смертности, так как заражаются разные сегменты населения”, - отметили авторы исследования.

Министр здравоохранения Латвии Илзе Винькеле (Развитие/За!) прокомментировала это исследование, указав, что оно показывает потенциальную цену необдуманных решений. Она отметила, что результаты Латвии в борьбе с новым коронавирусом не стоит воспринимать как само собой разумеющиеся.

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