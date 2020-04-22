Прогулки, открытые школы и парикмахерские: Европа постепенно отменяет ограничения

Ограничительные меры, связанные с пандемией коронавируса, действовали в Европе на протяжении как минимум месяца. За это время рост числа заболевших в странах замедлился, а количество выздоровевших стало расти. В связи с этим власти некоторых государств решились на частичное ослабление запретов и начали смягчать меры предосторожности.

АВСТРИЯ И ЧЕХИЯ



Австрийские власти разрешили открыть строительные магазины, небольшие магазины площадью до 400 квадратных метров, а также специализированные торговые предприятия, где продаются принадлежности для ухода за домом и садом.

Чешское правительство разработало план того, как будет постепенно возобновляться работа разных предприятий. Если заболеваемость новым коронавирусом будет продолжать снижаться, то уже на этой неделе откроются ремесленные мастерские, 11 мая — большие магазины, 25 мая откроются пивные рестораны под открытым небом, а рестораны и торговые центры возобновят работу 8 июня. Жители при этом по-прежнему обязаны носить маски. Границы страны останутся закрытыми, за исключением деловых, медицинских и семейных поездок.

ДАНИЯ



Дания одной из первых в Европе ввела ограничительные меры в борьбе с Covid-19 и первой стала их ослаблять. На прошлой неделе в стране возобновили работу детские сады и начальные школы. Остальные школьники смогут вернуться в классы с 10 мая. Все они обязаны выполнять жесткие санитарные нормы — между партами должна быть дистанция два метра; ученики не могут собираться группами больше двух в помещениях и больше пяти — на улице.

На этой неделе в Дании впервые после введения карантина открылись парикмахерские. Власти также разрешили открыться тату-салонам, салонам красоты, стоматологическим поликлиникам и магазинам оптики. Возобновятся и уроки вождения. Кафе, бары, рестораны и многие другие общественные места пока остаются закрытыми.

Многие ограничения, введенные в стране, будут действовать по меньшей мере до 10 мая. Границы страны остаются закрытыми, также запрещено собираться группами больше 10 человек.

ГЕРМАНИЯ



Германия постепенно возвращается к нормальной жизни после проведенного месяца на карантине. С 20 апреля в стране открылись книжные магазины, автосалоны и магазины по продаже и ремонту велосипедов, а также небольшие магазины площадью до 800 квадратных метров. Более крупные филиалы универмагов, торговые центры пока что останутся закрытыми.

Школьники и студенты будут постепенно возвращаться в стены учебных заведений. Ожидается, что занятия в выпускных классах гимназий, начальных школ и профессионально-технических училищ начнутся с 4 мая. Экзамены на аттестат зрелости пройдут в положенный срок.

Университеты и высшие школы должны будут представить планы возобновления работы в условиях пандемии. При соблюдении всех предписанных мер предосторожности вузам будет разрешено проводить экзамены и практические занятия в лабораториях и специально оборудованных для этого помещениях. Откроются и университетские библиотеки.

Детские сады, в отличие от школ, останутся закрытыми — от самых маленьких нельзя ожидать соблюдения правил гигиены и необходимой дистанции. Кафе и рестораны также останутся закрытыми, поскольку опасность заражения посетителей в них считается довольно высокой. По той же причине не будут работать ночные клубы и дискотеки. Фитнес-студии и спортивные клубы также останутся закрытыми, как и детские площадки.

Музыкальные фестивали, концерты и другие крупные массовые мероприятия не будут проходить в стране, как минимум, до конца августа. Спортивные и религиозные мероприятия останутся под запретом на неопределенный срок.

Зато парикмахерские возобновят работу с 4 мая, однако они должны будут обеспечить работу с использованием средств индивидуальной защиты. Бордели, салоны красоты, массажные салоны и другие косметические заведения, где предусмотрен физический контакт, пока останутся закрытыми.

ИСПАНИЯ



Власти Испании во вторник сообщили, что смягчат в конце недели требования о социальном дистанцировании, которые были введены из-за пандемии коронавируса, и позволят детям, которые были вынуждены оставаться дома в течение шести недель, выходить на прогулки.

"С воскресенья дети получат возможность выходить на прогулки", — заявил министр здравоохранения страны Сальвадор Илья, добавив, что это касается детей в возрасте до 14 лет.

В Испании, где 14 марта было введено очень строгое социальное дистанцирование, чтобы ограничить распространение нового коронавируса, запрещалось выходить на улицу без веских причин.

Илья сказал, что детям разрешат гулять только с соблюдением строгих правил, которые будут оглашены в течение недели.

Пресс-секретарь правительства Мария Хесус Монтеро объявила о "небольшом ослаблении" ограничительных мер после заседания правительства. При этом она подчеркнула, что ослабление ограничений не означает конец пандемии коронавируса. "Мы призываем отцов и матерей быть ответственными и сохранять бдительность", — сказала она.

ИТАЛИЯ



В Италии жителям можно выходить на улицу только по уважительной причине — за продуктами, медицинской помощью, чтобы попасть на работу. В последние недели там были закрыты все торговые точки, кроме жизненно необходимых, остановлено все производство, кроме ключевых заводов.

Всеобщий карантин национального масштаба, введенный в Италии 9 марта, повлек за собой не только ограничение передвижения людей по стране, но и закрытие учебных заведений, а также отмену всех массовых и спортивных мероприятий, свадеб и погребльных церемоний.

На прошлой неделе правительство страны разрешило возобновить работу книжным магазинам, химчисткам, магазинам канцтоваров и магазинам детской одежды. Они могут работать, только соблюдая строгие санитарные требования.

ЛИТВА

Правительство Литвы продлило карантин до 11 мая, однако на следующей неделе будет начат второй этап смягчения его условий. Это означает, что при соблюдении определенных правил, начнут работать уличные кафе, салоны красоты, библиотеки, зоопарки и другие местах.

Второй этап смягчения карантина начнется 29 апреля. Появятся исключения и в порядке ношения масок: их не надо будет надевать в уличных кафе и во время принятия пищи в кафе. Со следующей недели можно будет сдавать экзамены на вождение, играть в гольф, заниматься спортом на улице, посещать зоологические и ботанические сады, музеи и библиотеки. Откроются салоны красоты. Правительство планирует разрешить работу всех магазинов, включая и тех, что находятся в крупных торговых центрах, также будет разрешена торговля саженцами, растениями, семенами и удобрениями. С одобрения правительства такая торговля может возобновиться уже в четверг.

НИДЕРЛАНДЫ



В Нидерландах с 11 апреля возобновили работу начальные школы. Премьер-министр страны Марк Рютте заявил, что средние школы могут открыть свои двери 1 июня, если позволит ситуация. Поначалу занятия будут проходить в небольших группах для соблюдения социального дистанцирования.

Премьер-министр отметил, что вскоре детям и молодежи вновь разрешат заниматься командными видами спорта. Другие ограничения, введенные в борьбе с пандемией коронавируса, были продлены до 20 мая, а крупные общественные мероприятия, такие как фестивали и футбольные матчи, не будут проходить в стране как минимум до 1 сентября, заявил Рютте.

Премьер-министр добавил, что парикмахерские также останутся закрытыми, а посещать дома престарелых по-прежнему запрещено. "Мы не можем рисковать", — подчеркнул Рютте.

ПОЛЬША



Польша также планирует снять часть ограничений и позволить возобновить работу некоторым магазинам.

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