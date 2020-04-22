В Беларуси зарегистрировано 7281 случаев коронавируса, за сутки — плюс 558

В Беларуси зарегистрировано 7281 случаев коронавируса, сообщил Минздрав в телеграм-канале. Прирост за сутки — 558 случаев.

Всего, по данным на 22 апреля, в стране зарегистрировано 7281 человек с положительным тестом на COVID-19 (плюс 558 за последние сутки), умерли 58 пациентов (плюс 3 за последние сутки). Всего за весь период с начала вспышки выздоровели и выписаны 769 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.

С начала февраля в Беларуси проведено 114 тыс. 955 тестов на коронавирусную инфекцию. В круглосуточном режиме специалисты 25 лабораторий, которые открыты как в республиканских научно-практических центрах и в центрах гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, так и в частых медицинских центрах, проводят проверку тестов на COVID-19.

В Беларуси вирус уже передается от человека к человеку внутри страны. По оценкам министра здравоохранения Владимира Караника, пик заболеваемости придется на конец апреля — начало мая. Главный санитарный врач страны Наталья Жукова полагает, что есть предпосылки считать, что заболеваемость должна снижаться в ближайшие три-четыре недели.

20 апреля после трех недель каникул в Беларуси началась четвертая четверть в школах. Многие родители решили оставить детей дома. В Минобразования сообщили, что в школу пришли примерно 30−40% от всех учеников. Меньше всего — в Минске.

Вчера на сайте Всемирной организации здравоохранения появился список рекомендаций Беларуси по итогам миссии независимых экспертов, которые оценивали, как в стране борются с коронавирусом. ВОЗ снова рекомендует отложить все массовые мероприятия — и спортивные, и религиозные, и культурные, а также найти возможности для дистанционного обучения в школах и университетах.

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