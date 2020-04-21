Трамп намерен приостановить иммиграцию в США из-за коронавируса

Президент Дональд Трамп пообещал подписать указ о временной приостановке иммиграции в США.

В своем "Твиттере" Трамп написал, что это решение он принял "в свете нападения невидимого врага" (так он ранее говорил о коронавирусе), а также исходя из "необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан".

In light of the attack from the Invisible Enemy, as well as the need to protect the jobs of our GREAT American Citizens, I will be signing an Executive Order to temporarily suspend immigration into the United States! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 21, 2020

Его твит появился поздним вечером в понедельник. Трамп не сообщил, когда именно будет подписан такой указ и в течение какого срока будут действовать ограничения, он также не дал других подробностей своего решения.

Из-за пандемии коронавируса США разрешают въезд на свою территорию из Мексики и Канады только в случае крайней необходимости. Такие меры будут действовать по меньшей мере до середины мая.

Введены также существенные ограничения на въезд в США граждан европейских стран и Китая, но в страну по-прежнему могут приезжать обладатели временных рабочих виз, студенты и бизнесмены.

Что стоит за этим шагом?

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Попытки Дональда Трампа управлять при помощи соцсетей не стоит воспринимать так уж однозначно.

По крайней мере история проведениям им указов через "Твиттер" более чем противоречива.

Вот и сейчас подробности его временного запрета на всю иммиграцию, о котором он объявил в понедельник незадолго до полуночи, могут многое рассказать о размахе - и законности - его действий.

При этом не секрет, что сам президент и некоторые из его ключевых советников давно рассматривают иммиграцию не как пользу, а как вред для страны.

И сам посыл его твита о том, что этот шаг необходим не только для защиты здоровья населения, но и "рабочих мест замечательных американских граждан", лишь подчеркивает это.

Нет никаких сомнений в том, что предложение президента, в какую бы форму оно ни было облечено, встретит ожесточенное сопротивление со стороны групп, выступающих за иммиграцию, некоторых представителей бизнеса и идеологических противников Трампа. Впрочем, это скорее всего в порядке вещей для человека, который любит вступать в политические сражения и всеми возможными способами терзать своих недругов.

Четыре года назад президент построил свою кампанию на агрессивной антииммигрантской платформе, включая полный, пусть и временный запрет на въезд в страну для мусульман. Сейчас, накануне сражения за переизбрание, он придумал еще один агрессивный способ продвижения своих идей.

Экономический кризис

В понедельник власти США заявили, что еще по меньшей мере месяц будут высылать назад всех мигрантов, которых обнаружат на границе с Мексикой.

В США намного больше людей, заболевших Covid-19, чем в любой другой стране мира. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус обнаружен у 786,6 тыс. американцев, при этом более 42 тыс. человек скончались.

Пандемия и введенные в связи с ней карантинные меры привели к резкому спаду американской экономики. В марте более 22 млн человек обратились к властям за пособием по безработице.

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