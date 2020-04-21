В своем "Твиттере" Трамп написал, что это решение он принял "в свете нападения невидимого врага" (так он ранее говорил о коронавирусе), а также исходя из "необходимости защитить рабочие места наших замечательных американских граждан".

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Его твит появился поздним вечером в понедельник. Трамп не сообщил, когда именно будет подписан такой указ и в течение какого срока будут действовать ограничения, он также не дал других подробностей своего решения.

Из-за пандемии коронавируса США разрешают въезд на свою территорию из Мексики и Канады только в случае крайней необходимости. Такие меры будут действовать по меньшей мере до середины мая.

Введены также существенные ограничения на въезд в США граждан европейских стран и Китая, но в страну по-прежнему могут приезжать обладатели временных рабочих виз, студенты и бизнесмены.

Что стоит за этим шагом?

Энтони Зуркер, Би-би-си, Вашингтон

Попытки Дональда Трампа управлять при помощи соцсетей не стоит воспринимать так уж однозначно.

По крайней мере история проведениям им указов через "Твиттер" более чем противоречива.

Вот и сейчас подробности его временного запрета на всю иммиграцию, о котором он объявил в понедельник незадолго до полуночи, могут многое рассказать о размахе - и законности - его действий.

При этом не секрет, что сам президент и некоторые из его ключевых советников давно рассматривают иммиграцию не как пользу, а как вред для страны.

И сам посыл его твита о том, что этот шаг необходим не только для защиты здоровья населения, но и "рабочих мест замечательных американских граждан", лишь подчеркивает это.

Нет никаких сомнений в том, что предложение президента, в какую бы форму оно ни было облечено, встретит ожесточенное сопротивление со стороны групп, выступающих за иммиграцию, некоторых представителей бизнеса и идеологических противников Трампа. Впрочем, это скорее всего в порядке вещей для человека, который любит вступать в политические сражения и всеми возможными способами терзать своих недругов.

Четыре года назад президент построил свою кампанию на агрессивной антииммигрантской платформе, включая полный, пусть и временный запрет на въезд в страну для мусульман. Сейчас, накануне сражения за переизбрание, он придумал еще один агрессивный способ продвижения своих идей.

Экономический кризис

В понедельник власти США заявили, что еще по меньшей мере месяц будут высылать назад всех мигрантов, которых обнаружат на границе с Мексикой.
В США намного больше людей, заболевших Covid-19, чем в любой другой стране мира. По данным Университета Джонса Хопкинса, коронавирус обнаружен у 786,6 тыс. американцев, при этом более 42 тыс. человек скончались.

Пандемия и введенные в связи с ней карантинные меры привели к резкому спаду американской экономики. В марте более 22 млн человек обратились к властям за пособием по безработице.

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