В России рекордное число умерших с коронавирусом за сутки - 51 человек. Новых случаев заражения - 5642

За последние сутки в России подтверждены 5642 случая заболевания коронавирусом в 78 регионах, 2567 (45,5%) инфицированных выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни, сообщает в Telegram-канале федеральный оперативный штаб.

За сутки умер 51 человек: 29 в Москве, четверо в Ингушетии, по трое в Санкт-Петербурге и Чувашии, по двое в Дагестане и Калужской области, по одному пациенту в Тульской области, Ставропольском крае, Курской, Воронежской, Липецкой областях, Кабардино-Балкарии, Новосибирской и Иркутской областях.

Всего в стране зарегистрировано 52 763 заболевших в 85 регионах, 456 человек скончались. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 3873 человек (427 за сутки).

В Москве отмечено 3083 новых заболевших, в Московской области - 718, в Санкт-Петербурге - 127.

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