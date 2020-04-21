Трамп торгуется с Сеулом о стоимости американской защиты

Дональд Трамп отверг предложение Южной Кореи об увеличении выплаты за американскую военную поддержку. Он ждет большей суммы.

Президент США Дональд Трамп отверг предложение Южной Кореи повысить сумму, которую эта страна вносит на содержание американского военного контингента, назвав ее недостаточной. Об этом он заявил в понедельник, 20 апреля, в Вашингтоне.

"Мы требуем большего вклада за нашу работу", - подчеркнул Трамп, отметив, что ситуация, в которой США обеспечивают безопасность Южной Кореи при том, что сама эта страна очень богата, является "несправедливой". Трамп заявил, что у него сохраняются хорошие отношения с Сеулом, однако Южная Корея "должна больше платить".

В Республике Корея на случай военной угрозы со стороны КНДР размещены 28500 американских военнослужащих. Сеул в 2020 году неоднократно сообщал о запусках баллистических ракет со стороны Северной Кореи в Японском море.

По словам Трампа, в настоящий момент Сеул выплачивает США около одного миллиарда долларов в год. В ноябре 2019 года из Минобороны США поступили сведения, что Вашингтон добивается увеличения этой суммы в пять раз.

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