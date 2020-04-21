Мир ожидает дефицит кофе, вызванный коронавирусом

Пандемия Covid-19 создала угрозу возникновения дефицита кофе, пишет Bloomberg. Ранее ожидалось, что в 2020 году спрос на кофе превысит предложение, но недостачу восполнят за счет остатка предыдущих урожаев. Вирус теперь угрожает и сбору нового урожая.

Случаев заражения Covid-19 в странах Латинской Америки, поставляющих на мировой рынок кофе, пока существенно меньше, чем в Европе или США, однако уже сейчас болезнь грозит оставить плантации кофе без сборщиков.

Агентство напоминает, что работа сборщиков кофе в Латинской Америке относится к низкооплачиваемым, при этом живут работники скученно, что создает высокий риск распространения коронавируса даже в том случае, если заражен оказался лишь один человек. В Колумбии, например, большую часть урожая кофе до сих собирают вручную.

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Исполнительный директор Национальной федерации производителей кофе Колумбии (Fedecafe) Роберто Велес признает, что Fedecafe пытается обеспечить привлечение необходимого для уборки урожая числа работников, в том числе за счет привлечения увольняемых в других сферах экономики. Однако ситуация осложняется введение в регионах, где расположены плантации кофе, ограничений на передвижение.

В январе, когда распространение вируса набирало обороты и под ударом оказался только Китай, стоимость кофе резко упала.. На уже ко второй половине марта фьючерс на кофе взлетел на 30%, отыграв все потерянное с начала года. Позже котировки снизились, но незначительно.

Вызванные пандемией карантинные меры не только не снизили спрос на кофе, но, наоборот, подстегнули его. Люди не заказывают кофе в закрытых ресторанах и кофейнях, но стали скупать продукт в магазинах.

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