Цена американской нефти рухнула ниже нуля впервые в истории

Цена американской нефти марки WTI обрушилась на десятки процентов. Сначала до самой низкой цены за всю историю - на фоне опасений инвесторов по поводу переполненных нефтехранилищ в условиях рекордно низкого мирового спроса. Котировки на WTI сейчас опустились уже ниже нуля - на несколько долларов со знаком минус.

Стремительный обвал: с 9 долларов до нуля

Сначала цена нефти марки Brent снизилась еще на 1,5 доллара, или на 5,3%, до 26,58 доллара за баррель, в то время как майские фьючерсы на WTI подешевели на 9,43 доллара, или на 51,6%, до 8,84 доллара за баррель, сообщило вечером агентство Рейтер. Июньские фьючерсы на WTI упали не так сильно - на 10% до 22,4 доллара за баррель.

После чего обвал цен стремительно усилился.

По данным агентства Блумберг, к 20:22 майские фьючерсы WTI подешевели до 3 долларов, а уже через 10 минут котировки упали ниже отметки в 2 доллара за баррель.

Такое происходит впервые с 1983 года, когда нефтяные фьючерсы начали торговаться на бирже.

К 20:50 баррель американской нефти подешевел до 0,9 доллара. А по данным на 20:56, цены майских фьючерсов на поставку WTI доходила до 0,01 доллара за баррель.

"На самом деле, ничего страшного не происходит. Пока. Но смотреть на это весело", - пошутил в телеграм-канале директор по инвестициям "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

Отрицательная цена

Затем котировки ушли в отрицательную зону.

К 21:15 майский фьючерс на нефть марки WTI упал до минус 7,5 доллара за баррель. К 21:29 мск котировки достигли минус 40 долларов.

Когда у фьючерсов приближается срок поставки, трейдеры должны решить - либо принимать физическую поставку нефти по контракту, либо продать его и переключиться на контракт с поставкой в следующем месяце.

Большинству трейдеров, торгующих фьючерсами, не нужны физические поставки. В нынешней ситуации такие трейдеры избавляются от майских контрактов и переходят на июньские.

Поскольку на рынке образовался сильный избыток нефти, трейдеры не могут найти покупателей на свои майские контракты, по которым нефть будет физически поставлена - ее просто негде хранить, отмечает Рейтер.

В итоге цены упали до отрицательных уровней - это означает, что продавцы приплачивают покупателям, чтобы последние забрали нефть.

Сегодня этот контракт торгуется последний день, объяснил Би-би-си старший аналитик БКС Сергей Суверов. По его словам, крупный американский фонд US Oil Fund перекладывался из коротких контрактов в более длинные, что привело к резкому снижению WTI. Суверов при этом отметил, что котировки Brent более стабильны.

«Эта ценовая динамика связана с конкретными действиями фонда, а также с экспирацией (завершение обращения срочных контрактов - Би-би-си)торговых контрактов», - отмечает он.

Ситуация на нефтяном рынке в апреле в целом, по словам Суверова, сложная: на рынке возникло физическое затоваривание, сделка ОПЕК+ будет действовать только с мая, а сейчас наблюдается проблемы с физическим спросом.

Падение носит "носит временный и скорее технический характер", отмечают аналитики "Атона".

"Резкое падение спроса на нефть, которое было вызвано мерами по борьбе с коронавирусом, привело к тому, что практически все свободные хранилища нефти оказались заполнены. Большие надежды мы возлагаем на май, поскольку тогда страны ОПЕК+ начнут сокращать свои добычи углеводородов. Помимо этого, многие нефтяные компании в США объявили о планах урезать объемы добычи нефти. Это дает надежду на то, что ее текущий избыток будет снижаться уже со следующего месяца, а диапазон цен на нефть уйдет выше $30 за баррель".

Места в американских нефтехранилищах нет

Цены на нефть в последние недели испытывали мощное давление. Они продолжали снижаться даже после того, как страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки.

К сделке, заключенной Саудовской Аравией и Россией после предыдущего срыва договоренностей и обвала цена на нефть, впервые присоединились США, которые благодаря сланцевой революции стали одним из крупнейших производителей нефти в мире.

Однако эта сделка не может быстро исправить ситуацию с перенасыщением мирового рынка нефти, пишет Рейтер.

Цены на нефть марки Brent рухнули примерно на 60% с начала года, в то время как фьючерсы на американскую нефть упали примерно на 85%, отмечает агентство. Цены в США упали до уровней, значительно ниже уровня безубыточности, необходимого для добычи сланцевой нефти. Это привело к остановке бурения.

Падение WTI продолжалось весь день. Утром фьючерс американской нефти на лондонской бирже ICE с поставкой в мае опустился более чем на 20% и продолжил падение днем. Около часа дня по московскому времени WTI стоила 14,1 доллара за баррель.

Аналитики объясняют падение двумя факторами. Во-первых, сокращения добычи, о которой после нескольких недель торговой войны договорились Москва и Эр-Рияд, недостаточно. "Рынок достаточно быстро понял, что договоренности ОПЕК+ в ее нынешнем виде не хватит на то, чтобы сбалансировать нефтяные рынки", - считает главный аналитик брокерской компании Axicorp Стивен Иннес.

Основной проблемой аналитики называют нехватку места в американских нефтехранилищах. С начала марта запасы нефти в городе Кушинг, Оклахома, одном из основных хабов торговли сырой нефтью в США, выросли почти на 50%, отмечают аналитики банка ANZ.

"Мы видим продажу по демпинговым ценам, потому что никто, вообще никто не хочет, чтобы хранилища в Кушинге продолжали заполняться каждую минуту", - пояснил Иннес.

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