Беларусь: Пасха, не омраченная данными о заболевших Covid-19. Провал попытки вернуть школьников за парты

Министерство здравоохранения рекомендует, но все решения принимает Александр Лукашенко. Он никому ничего не запрещает: «Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть».

Количество заразившихся в Беларуси на 20 апреля – 6264 человек. За неделю число инфицированных выросло на 3345, смертей с 29 до 51. Два последних дня Минздрав не сообщал общее количество случаев заражения. С пятницы 17 апреля оно выросло на 1785 человек.

Александр Лукашенко продолжает удивлять своими комментариями. С одной стороны, он укоряет журналистов в том, что его рекомендации неправильно комментируют журналисты, мол, шуток не понимают про трактор, водку, баню и прочее. С другой стороны, продолжает высказывать многократно опровергнутые предположения.

Так, в воскресенье, 19 апреля, белорусский лидер сообщил: «Вчера мне сказали, что при ультрафиолете, при солнечном свете вирус погибает». Между тем, судя по распространению эпидемии в странах Западной и Южной Европы, а также в Африке, где температура воздуха выше, чем в Беларуси, и солнечных дней многократно больше, свидетельств о влиянии на вирус ультрафиолета — нет.

«Мы никому ничего не запрещаем»

«Я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики», - заявил Лукашенко во время визита по случаю Пасхи в Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе.

Белорусский лидер выступил там с длинной речью. Среди прочего он объяснил, почему решил не закрывать церкви, как это сделали в соседних государствах: «Вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год».

Лукашенко уверен, что в Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с распространением коронавируса. "Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь".

Ранее он похвалил белорусов за то, что они самоизолируются вопреки всем его шуткам, советам и заявлениям о том, что коронавирус не страшнее обычного гриппа.

«Молодцы люди! Ничего не запрещаем, но сказали, что жизнь в ваших руках. Туда, куда человек не хочет идти, он не идет. Ничего не запрещаем, никаких карантинов, ничего не вводили. Сейчас людей, праздно шатающихся, на улице нет. То есть люди отреагировали, люди это понимают. И не надо их загонять в квартиры, запирать их там. Человек своей жизнью распоряжается сам. А мы должны ему помогать, что мы и делаем», говорит Лукашенко и повторяет это по разным поводам на разный лад.

Такой подход критикуют в Беларуси многие. "Не запрещая можно и убить. Мы так убили бы ребенка, не запрещая ходить ему по парапету балкона», комментирует речи Лукашенко шеф-редактор газеты «Наша Нива» Андрей Дынько.

Накануне православной Пасхи, белорусский лидер в очередной раз подчеркнул: «Мы дорогу к храму никому не закрываем. Это мое жесткое требование. Мы никому ничего не запрещаем. Мы это довели до руководства всех церквей, конфессий, в том числе и православной церкви. Кто хочет, тот помолится, сходит в храм».

В воскресенье, увидев фотографии из белорусских храмов, куда верующие пришли в немалом количестве, да еще и в основном без всяких средств индивидуальной защиты, несколько врачей написали в соцсетях о том, что ждут умножения количества больных через две недели.

Вот такой пост перепечатали, наверно, все телеграмм-каналы, которые пишут о распространении эпидемии в Беларуси:

«Читаем сейчас новости с коллегами и хватаемся за голову, ждем наплыва пациентов в мае и превращения текущих 600 человек в 1200. Между тем те люди, которые лежат с ковидом и пневмонией на ИВЛ, уже пролечены всем, чем только можно, а динамики нет, и реаниматологи в печали».

Лукашенко утверждает, что у него есть план – как бороться с эпидемией. Он убежден, что дело врачей – лечить, а не принимать решения об ограничениях.

Стоит отметить, что расхождения очевидны. Не смотря на то, что есть чиновники от медицины, которые всячески пытаются вписаться своими комментариями в генеральную линию Лукашенко, глава Минздрава Владимир Караник в своих публичных выступлениях постоянно говорит о необходимости ограничить контакты и участие в массовых мероприятиях.

На днях он призвал белорусов в длинные выходные с 25 по 28 апреля на Радуницу остаться дома и максимально ограничить общение.

Он посоветовал не ездить на кладбища на Радуницу, «чтобы могил не стало больше». И поделился своим наблюдением: «…прослеживается четкая тенденция - через 7-11 дней после католического Вербного воскресенья среди прихожан увеличилось количество инфицированных… Погуляйте на свежем воздухе, но воздержитесь от посещения своих дальних родственников в других регионах, особенно пожилых людей, которые входят в группу риска. Прогулки на природе не несут риска заразиться коронавирусом. Но длительное и тесное общение на пикнике, даже несмотря на то, что это происходит на природе, повышает риск заражения. Если в компании окажется хоть один инфицированный, для присутствующих такой пикник приведет к необходимости находиться на самоизоляции или под наблюдением медперсонала».

На пресс-конференции в пятницу, 17 апреля, на просьбу журналистов прокомментировать подготовку к параду на 9 мая, объявление на 25 апреля субботника и заявление Лукашенко о том, что детям пора вернуться с каникул в школы, Владимир Караник ответил: «Вы на пресс-конференции Минздрава». Из чего следует очевидный вывод – Минздрав может рекомендовать, но не принимать решения.

Примечательно, что, как отрапортовало недавно воинское начальство, среди участников парада зараженных коронавирусом нет. Между тем, Минобороны Беларуси 17 апреля подтвердило три случая инфицирования среди военнослужащих. В соцсетях пишут о пяти. Те, кто прошел срочную службу в армии, уверены, что в условиях проживания бойцов в казармах и учитывая контагиозность вируса, количество заразившихся уже точно больше.

Коронавирусом в Беларуси заразились 419 медиков

Власти уверяют, что у медиков «все есть». И они не нуждаются в средствах индивидуальной защиты. Между тем, по словам медиков, отнюдь не везде есть средства индивидуальной защиты в необходимом количестве.

По данным Минздрава на утро 17 апреля среди заразившихся коронавирусом 419 медицинских работников. По словам Владимира Караника, «из всех работников скорой помощи в Минске, у которых выявлен коронавирус, 23 - это медработники и около 90 - это руководящие сотрудники и обслуживающий персонал».

17 апреля в Беларуси объявили о надбавках к зарплатам медиков - от 300 до 4000 рублей (от 115 до 1500 евро в эквиваленте).

Телеграм-канал Пул Первого, который ведет кто-то из ближайшего окружении Лукашенко, обижается на негосударственную прессу, мол, не замечают большие надбавки для медперсонала, а только горазды писать про больничный ад. При этом авторы этого телеграмм-канала не пишут о том, что доплата предусмотрена только с апреля и на срок до отмены этого решения.

Кроме того, оно принято спустя полтора месяца после появления в Беларуси нулевого пациента. После того, как количество заболевших медиков перевалило за четыре сотни. И после нескольких смертей медработников.

Как минимум в начале эпидемии многим из них пришлось работать без всяких средств индивидуальной защиты. При перепрофилировании больниц не всем и не везде объяснили толком, что происходит. До сих пор не во всех больницах медики обеспечены всем необходимым. И до сих пор в больницах царит неразбериха с диагнозами.

18 апреля сын умершего в Борисове фельдшера Скорой помощи Василия Липилина в интервью белоруской службе Радио Свобода ответил главе Минздрава Владимиру Каранику, заявившему днем ранее, что «смерть на скорой помощи может быть не связана с коронавирусом».

«… Кого вы пытаетесь обмануть? Что за конченое государство?...», написал возмущенный пост в соцсетях Даниил Липилин. По его словам, отцу сделали тест на коронавирус 7 апреля, и он оказался положительный.

Призыв Лукашенко вернуть школьников за парты большинство проигнорировало

Распоряжение Лукашенко о том, чтобы школьники приступили к занятиям, на момент написания этого текста явно не выполнено. Судя по родительским чатам, максимум четверть учащихся родители решились отправить в школы. Но четверть – это очень средняя оценка. В некоторых классах вообще пусто.

По отзывам учителей, обеспечить требования к ним и к школьникам – быть постоянно в масках, менять их через каждые два часа, обеспечить необходимое социальное дистанцирование – невыполнимо.

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