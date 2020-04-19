Германия призывает Китай прояснить обстоятельства вспышки вируса

Официальный Пекин должен проявить полную открытость в вопросе возникновения вируса, считает министр ФРГ Мюллер. Он призвал прояснить теорию возможного лабораторного происхождения SARS-CoV-2.

Германия присоединилась к странам, призывающим руководство Китая прояснить обстоятельства распространения коронавируса SARS-CoV-2 в стране. Китайская сторона "в ситуации мирового кризиса должна продемонстрировать полную открытость, особенно в вопросе возникновения вируса", - заявил министр по вопросам экономического сотрудничества и развития ФРГ Герд Мюллер (Gerd Müller) изданиям медиагруппы Funke в воскресенье, 19 апреля. По его словам, необходимо прояснить теорию возможного лабораторного происхождения возбудителя заболевания COVID-19.

В свою очередь, руководитель лаборатории института вирусологии в китайском городе Ухань Юань Чжимин отверг возможность подобного происхождения вируса. Команда ученых "точно знает, какого рода исследования проводят в институте и как там обращаются с вирусами и образцами", отметил он. Ни один сотрудник лаборатории не был заражен, подчеркнул Чжимин. Американский телеканал Fox News ранее сообщил, что первым человеком, заразившимся новым вирусом от летучей мыши, стал сотрудник этой лаборатории.

Глава МИД Австралии призывает проверить ответ ВОЗ на пандемию

Между тем министр иностранных дел Австралии Марис Пейн призвала к независимому исследованию ситуации с распространением вируса. Странам необходимо представить детали о происхождении SARS-CoV-2, свои стратегии по борьбе с ним и продемонстрировать прозрачность в вопросе дальнейшего использования информации, подчеркнула она.

Глава МИД Австралии также призвала проверить деятельность Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). По словам министра здравоохранения Грега Ханта, Австралии удалось пресечь распространение вируса, поскольку страна не придерживалась всех рекомендаций ВОЗ.

Президент США Трамп грозит Китаю последствиями из-за вируса

Президент США Дональд Трамп днем ранее заявил, что Китай должен нести ответственность, если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал данные о SARS-CoV-2. Новый опасный вирус можно было остановить в Китае еще до начала пандемии, считает глава Белого дома. Трамп не уточнил, с какими последствиями со стороны Вашингтона Пекин может столкнуться. Глава Белого дома уже объявил о временном прекращении финансирования Всемирной организации здравоохранения до тех пор, пока в Вашингтоне не изучат, как ВОЗ реагировала на кризис из-за пандемии COVID-19.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Возбудитель COVID-19 выявлен у более 2,3 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 160 000 человек. Первое место в мире по числу инфицированных и летальных исходов занимают США.