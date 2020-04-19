Лукашенко: Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть

Президент Беларуси Александр Лукашенко в праздник Пасхи посетил Свято-Благовещенский Ляденский храм в Смолевичском районе, где не только поздравил белорусов с Пасхой, но и высказался по ситуации с пандемией коронавируса.

— Должен вам сказать, что я не приветствую тех, кто закрыл людям дорогу к храму. Я не приветствую такой политики. Более того, вы знаете мою позицию: мы эти вирусы переживаем каждый год, — сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что миллионы людей молятся Господу, многие из них облечены большой властью.

— Я знаю многих таких. Но как только наступил этот психоз (даже не болезнь), все рванули не в храм, а от храма. Нехорошо. Но это моя позиция, я ее никому не навязываю. Это вам решать, как будете жить вы, как будут жить ваши дети. Я только исхожу из того, что всегда надо действовать сообразно обстоятельствам: если нужно надеть маску — наденьте, если нужно другим образом поберечься — берегите себя. Но действуйте сообразно тому, как складываются обстоятельства, — призвал глава государства.

Лукашенко добавил, что люди приходят в храм, чтобы попросить помощи у Бога. Только не все ведут себя, как завещано: не берегут природу, отошли от принципов морали и готовы пренебречь всем ради денег.

— Это ненормально. Так и думаю, что, наверное, Он нам по делу стукнул по голове. Кому больше, кому меньше — вы посудите сами, посмотрите на мир, как развивается этот психоз и болезнь. Более того, поживем — увидим, кто и как использует эту ситуацию в своих целях. Я уже ранее был вынужден констатировать, чтобы обратить внимание органов власти и нашего народа, что коронавирус сегодня уже стал политикой. Люди не думают о болезни — как помочь друг другу, в лучшем случае — как зашиться, отгородиться. Говорим, что вместе легче преодолеть, а действуем наоборот. Поэтому вы видите, что происходит и как используют отдельные государства в своих интересах эти проблемы. Но то ли еще будет, — сказал президент.

Глава государства еще раз озвучил свою позицию: коронавирус пройдет, поэтому сейчас надо подумать, как преодолевать его последствия.

— Одному трудно в мире, особенно идти против течения. Но я все-таки принял решение, что мы не должны закрываться, мы должны работать. А как можно закрыться и не работать, когда на селе крестьяне сеют? И если не посеют, есть будет нечего. И те, кто сегодня закрылись, просвещенные, мощные демократичные, начали работать, открывать свои заводы, фабрики, детские дома, школы. А в это время у них еще гибнут: до шестисот человек в сутки. Зачем, спрашивается, было останавливать жизнь? — задал вопрос Александр Лукашенко.

Он убежден, что «стиль жизни не надо менять в этих условиях».

— Поэтому я не запрещал работать на земле, на заводах, фабриках, не закрывал границы. Мы определили коридоры — не без проблем, но тысячи автомобилей возят необходимые грузы через нас и нам, с Запада на Восток.

Лукашенко уверен, что в Беларуси выбрали правильную тактику борьбы с коронавирусом.

— Я сейчас не вижу, что мы в чем-то ошиблись. Пока. Всякое может быть. Но даже вы, люди вроде не настолько вовлеченные в этот процесс, видите, что белорусы поступили правильно. Я исходил из того, что вы сами держите свою жизнь в своих руках и лучше ею распорядитесь, нежели я или, может быть, Господь, — сказал Александр Лукашенко.

Президент убежден, что белорусы пройдут этот период достойно.

— Воскресение Христово — это свидетельство победы добра над злом, это пример самопожертвования. И поэтому мы не должны прятаться за стенами храма и бояться зайти в храм. Потому что Он не боялся, а жертвовал ради людей. Почему же мы спрятались? Этот вопрос жизнь перед кем-то со временем поставит. И это надо помнить, — отметил глава государства.

Александр Лукашенко пояснил, что решил отойти в сторону от традиционных праздничных слов, поскольку многих людей волнует ситуация в стране.

— Давайте говорить откровенно: в силу нашей Конституции все-таки от президента в нашей стране многое зависит. И я вам откровенно и честно говорю о той политике, которая будет впредь проводиться при нынешней власти. А кто прав, кто виноват, станет понятно буквально через четыре-пять месяцев, когда вы будете определяться, кто будет вами руководить, какая будет у вас власть. И никто над вами довлеть не будет, это вы решите сами. Но я вам гарантирую, что очередные выборы в нашей стране пройдут абсолютно честно и порядочно. Мы честно и порядочно будем говорить вам о будущем, будем рассказывать о том, как развивается наша страна и как будет развиваться, - заявил он.

Лукашенко повторил, что пневмонии — это лишь малая часть от всех существующих не менее опасных болезней. «У нас много людей, у которых сердечно-сосудистые заболевания, страдающих от онкологии, сахарного диабета, ожирения», — сказал Александр Лукашенко.

Президент заметил, что смертность от пневмонии, развивающейся на фоне коронавирусной инфекции, совсем малая. Умирают люди, здоровье которых подкосили многие другие заболевания, уверен он. Лукашенко призвал пожилых людей, особенно с хроническими болезнями, обращаться к медикам при первых же симптомах инфекции и не ждать до последнего, занимаясь самолечением.

— Если вы сделаете маленький шажок навстречу своему здоровью, у нас с завтрашнего дня будет лучше. Все зависит от нас с вами. Я вам обещаю, что наша власть — она кому-то нравится, не нравится — сделает все для того, чтобы вы были защищены. Только вы сделайте маленький шажок навстречу своему здравию, тому, о чем вы мечтаете. Если мы будем вместе, все будет хорошо, - сказал глава государства.