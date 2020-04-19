Китайские власти должны "понести ответственность", если выяснится, что Пекин "сознательно" скрывал данные о коронавирусе, заявил в субботу, 18 апреля, президент США Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом Доме. По его словам, новый опасный вирусможно было остановить в Китае еще до начала пандемии, но теперь из-за него страдает весь мир. Он подчеркнул, что иногда случаются и ошибки, с которыми ничего не поделаешь, главное, по мнению Трампа, чтобы они не были сознательными. С какими последствиями со стороны Вашингтона может столкнуться Пекин, глава Белого дома не уточнил.

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Трамп считает, что отношения между двумя странами были конструктивными, пока КНР "не сделала это". Он напомнил, что Китай и США в январе подписали соглашение о первой фазе урегулирования торговых споров, которые велись на протяжении двух лет. Вашингтон снизил ряд пошлин на товары из Китая, а Пекин обязался закупать американские товары, включая сельскохозяйственную продукцию.

"Все зависит от того, было ли случившееся с коронавирусом ошибкой, вышедшей из под контроля, или же это было сделано сознательно", - приводит слова Трампа агентство Reuters.

Администрация американского президента также не исключает версию, что новый коронавирус мог быть случайно распространен из лаборатории в Ухани. Соответствующая информация была обнародована телеканалом Fox News, который публично поддерживает республиканцев и который ранее в американских СМИ называли одним из любимых каналов Трампа. Однако китайские власти эту версию отрицают и говорят, что у нее нет научной основы. Под сомнение Трамп ставит и официальную статистику смертности в КНР, считая предоставленные цифры заниженными.