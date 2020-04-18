После первой волны пандемии коронавируса в мире могут ввести "иммунные паспорта" для пересечения границ

После первой волны пандемии нового коронавируса SARS-CoV-2 (по прогнозам ученых, она может сойти к началу сентября), государства могут начать постепенно открывать границы.

Однако опасения, что бессимптомные носители могут стать причиной новой вспышки заболевания, заставляют задуматься о всевозможных мерах предосторожности.

Одной из таких мер по предотвращению распространения коронавируса может стать введение особых биологических удостоверений личности, или "иммунных паспортов", свидетельствующих, что человек не является носителем вируса или в его крови уже есть антитела. Проще говоря, такой паспорт могли бы получить те, кто уже переболел или имеет природный иммунитет. Но такие документы должны быть признаны всеми государствами.

Первый шаг в этом направлении уже сделал Китай - с 12 апреля желающие остановиться в отелях Пекина должны предъявить справку об отсутствии коронавируса. Представитель городского управления Пекина по культуре и туризму Чжоу Вэйминь заявил, что справка должна быть выдана не ранее чем за неделю до заселения, в ней также должен быть указан специальный код, подтверждающий отсутствие COVID-19. Чтобы избежать фальсификации сертификатов, полиции китайской столицы дано поручение усилить меры контроля.

Как пишут "Известия", с инициативой введения иммунных паспортов выступила также Германия. Немецкие ученые предложили тестировать жителей на антитела на коронавирус и тем, кто приобрел иммунитет, выдавать соответствующую справку.

По мнению экспертов Deutsche Bank, такие биологические паспорта могли бы стать пропуском в Германию и для иностранных туристов. В противном случае путешественникам может грозить обязательный период самоизоляции по прибытии в ФРГ.

Поддержали идею также в Великобритании и в США. Министр здравоохранения Британии Мэтт Хэнкок предложил всем уже переболевшим коронавирусом и выработавшим антитела к заболеванию выдавать специальный документ, который позволит им не соблюдать карантин.

Российские эксперты туристического рынка также считают интересной идею "биологической паспортизации", но с их точки зрения, она трудно выполнима.

Если тест должен быть сделан в течение недели до прибытия туриста в отель, то за последующую неделю человек, если он был здоров, все равно может заразится - на улице, в самолете, по прибытии в страну.

Пожелавший остаться анонимным эксперт в области авиаперевозок, в свою очередь, напомнил, что ряд стран еще в марте ввели правило, согласно которому все прибывающие должны иметь справку об отсутствии COVID-2019. Для российских туристов это фактически означало запрет на въезд в страну, поскольку оформить такую справку невозможно.

Кроме того, пока неизвестно, сколько времени держится иммунитет к этому заболеванию и насколько он устойчив к новым мутациям коронавируса.

Эксперты отмечают, что даже если иммунные паспорта станут реальностью, то это произойдет не раньше, чем через пару лет. И, скорее всего, такие иммунные паспорта поначалу будут недешевым удовольствием. А конспирологи, комментируя такое нововведение, сразу указали, что "иммунные паспорта" могут стать первым шагом к чипизации населения.