Действие системы пропусков в Москве продлено до 1 мая

Приостановка работы московских производств, предприятий, компаний и сервисов продлена до 1 мая. Также до этой даты продлено и действие системы пропусков.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте мэра и правительства Москвы в субботу.

Значительная части организаций и предприятий Москвы приостановила работу с 10 до 19 апреля. Теперь этот срок продлен еще на 12 дней.

Как сообщается, проверка пропусков в Москве будет автоматизированной.

С 22 апреля в столичном транспорте можно будет использовать только электронные карты, номера которых включены в электронные пропуска. Другие карты не будут срабатывать.

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил, что номера машин в столице надо включать в цифровой пропуск не менее чем за пять часов до поездки, в противном случае их будут штрафовать по данным с видеокамер.

"Порядок - тот же, что и при включении в пропуска номеров электронных карт. Машины, не включенные в цифровые пропуска, будут автоматически считаться нарушителями. Их владельцы будут штрафоваться", - говорится в его заявлении, опубликованном на сайте мэрии.

Москвичи, имеющие служебные удостоверения, по которым для передвижения не требуется получение цифровых пропусков, обязаны зарегистрировать свой автомобиль или транспортную карту, сообщил Собянин.

Действие цифровых пропусков не распространяется на сферу грузовых автоперевозок.

Возможный сценарий

В московском штабе по коронавирусу рассматривают сценарий продления режима самоизоляции в столице в мае, выяснила Би-би-си. Это связано с темпами роста выявленных случаев заражений Covid-19.

Пропуска со сроком действия до конца мая уже раздали подмосковным чиновникам и сотрудникам ВГТРК.

Близкий к Кремлю источник Русской службы Би-би-си предположил, что продление режима самоизоляции может быть объявлено в форме очередного заявления президента о "нерабочих" неделях для всей страны в мае.

Неизвестно, будет ли Владимир Путин объявлять нерабочим весь май сразу или понедельно.

"Многие, вероятно, делают прогнозы, анализируя модель развития заболевания - всплеска, пика и спада, - сказала Русской службе Би-би-си пресс-секретарь мэра Москвы Гульнара Пенькова. - Но точное развитие событий сложно прогнозировать наверняка".