Почему медикам в Беларуси помогают волонтеры, а не государство?

Белорусские волонтеры организовали сбор средств защиты для врачей, рискующих заразиться коронавирусом SARS-CoV-2. В больницы уже переданы, в частности, более 30 тысяч масок и респираторов. Репортаж DW.

До сих пор власти Беларуси не предприняли жестких мер в борьбе с коронавирусом, хотя число зараженных COVID-19 в стране с каждым днем растет. Неделю назад на брифинге по итогам визита миссии ВОЗ в Беларусь министр здравоохранения Владимир Караник сообщил, что более 300 заразившихся - работники медицинских учреждений. Это как минимум каждый десятый носитель коронавируса.

И хотя власти Беларуси уверяют, что средств индивидуальной защиты у врачей достаточно, реальная ситуация в стране говорит об обратном. Гражданские активисты и просто неравнодушные белорусы организовали инициативу "BYCOVID-19" для помощи медикам в Беларуси и получают сотни просьб от врачей доставить им маски и респираторы. Корреспондент DW посетила штаб волонтеров, чтобы узнать, почему рядовые белорусы делают то, что должно делать государство.

Белорусы объединились для помощи медикам

Там, где еще недавно висели картины художников и проходили самые модные вечеринки в Минске, теперь активисты собирают посылки с масками и респираторами для врачей по всей стране. Помещение для штаба волонтеров и склада "BYCOVID-19" предоставила галерея современного искусства "Ў".

Руководитель инициативы Андрей Ткачев рассказывает, что объединяться в инициативу белорусы начали после нескольких сообщений в соцсетях о том, что врачам в больницах катастрофически не хватает средств индивидуальной защиты: "Я увидел запросы от медиков, разместил у себя в Инстаграме, и сразу же откликнулись люди, готовые помощь".

Волонтер выглядит уставшим и постоянно отвлекается от разговора то на звонки, то на прием переданных для врачей вещей. До эпидемии коронавируса Андрей Ткачев работал фитнес-тренером: "Я бы с радостью смотрел дома сериалы на самоизоляции, но понимаю, что никто другой за нас это не сделает. Если начнут болеть медики, нашу систему здравоохранения ждет коллапс".

"Власти Беларуси относятся к коронавирусу инфантильно"

Чтобы получить помощь, медики оставляют заявку через специальную форму на сайте инициативы. Волонтеры говорят, что получили более 800 запросов - фактически от всех медучреждений страны. В первую очередь медики просят средства индивидуальной защиты: маски, респираторы, бахилы, перчатки. Ткачев поясняет, что медики в Беларуси вынуждены сами себе шить маски.

Официальные белорусские власти дают совершенно другую информацию. Представители Минздрава заявляют на брифингах, что защита врачей - это приоритет, и средств защиты у медиков достаточно. Министр здравоохранения Владимир Караник объяснял, что большинство инфицированных медиков работали в общесоматических отделениях, куда попал человек с вирусом, а в них "медперсонал экипирован хуже". Более того, президент страны Александр Лукашенко отказывается признавать угрозу коронавируса и называет ситуацию не иначе как "психозом".

Такую позицию властей Беларуси Андрей Ткачев называет инфантильной. "У нас существуют как будто две параллельные Беларуси. В одной пребывают наши чиновники и правительство, там все хорошо, средств индивидуальной защиты хватает, они все держат под контролем. А в другой живут врачи и обычные люди, и там все не так радужно", - сетует активист.

Медикам помогает белорусский бизнес

В штабе волонтеров - постоянное движение. К инициативе активно подключились обычные граждане и белорусский бизнес. С помощью краудфандинга белорусы собрали уже более 135 тысяч долларов. Фирмы регулярно передают врачам минеральную воду, чай, кофе и даже стиральные машины. Сегодня на склад предприниматели передали несколько больших рулонов нетканого материала, из которого потом будут шить защитные комбинезоны для медиков, а минчанин Андрей принес 50 масок.

Кондитер, директор компании "Куртье" Наталья Ильина решила поднять настроение медикам с помощью сладостей собственного приготовления. В комментарии для DW она рассказала, что из-за пандемии работы почти не осталось, но специально для врачей Ильина привезла 20 кг печенья. "Я понимаю, как тяжело сейчас врачам, ведь работать в режиме нон-стоп невозможно - ни физически, ни морально", - говорит кондитер.

Волонтеры делают то, что не может сделать Минздрав

На складе респираторы и сладости долго не задерживаются, сразу рассылаются по больницам. Волонтеры говорят, что их главное преимущество в оперативности - с момента получения заявки до поставки в медучреждения проходит не более суток. "Мы сейчас делаем то, что не может из-за бюрократии сделать Минздрав. Пока они пытаются сделать оптовые закупки респираторов, мы можем скупить остатки в магазинах и быстро отвезти врачам", - рассказывает Ткачев.

Всего инициатива поставила врачам более 30 тысяч респираторов. Волонтеры не противопоставляют себя властям, пытаются сотрудничать с Минздравом. Но чтобы не пустить все на самотек, говорит Андрей Ткачев, активистам пришлось взять на себя некоторые функции государства: "Можете считать это гражданской ответственностью. Мы видим, что государство не справляется, поэтому многое приходится делать обычным гражданам".

Доставкой респираторов в больницы также занимаются волонтеры, машину предоставила каршеринговая компания. По пути в больницу Андрей Ткачев рассказывает, что врачи, естественно, очень радуются, когда волонтеры привозят им респираторы и другие вещи, но вот на ситуацию в стране они реагируют по-разному: "Одни открыто ругают систему и возмущаются, а другие лишь опускают глаза, мол, вы сами все понимаете".

Процесс передачи средств индивидуальной защиты в больнице занял всего пару минут. Поговорить с врачами не удалось - они быстро поблагодарили волонтеров и скрылись в больничных коридорах.